Роль України в транзиті газу до Європи маэ бути закріплено юридично, - посол

Фото: Андрій Мельник (germany.mfa.gov)

Мельник вважає, що необхідно укласти угоду щодо транзитної ролі України

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що гарантії транзиту газу через Україну до Європи потрібно закріпити юридично. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами Мельника, необхідно укласти угоду щодо транзитної ролі України, яка матиме юридичну силу на міжнародному рівні. За його словами, в угоді, зокрема, має бути чітко окреслено обсяги поставок газу.

"Я переконаний, що нам вдасться запустити ефективний механізм забезпечення правових гарантій цієї ролі України...Це повинна бути, звичайно, угода, яка буде мати міжнародно-правовий характер для того, щоби транзитна роль і, насамперед, конкретні обсяги газу були чітко гарантованими", - сказав Мельник, зазначивши, що цей процес фактично розпочався на тристоронній зустрічі між Україною, Росією та Єврокомісією щодо транзиту російського газу в липні 2018 року.

Він також висловив сподівання, що відповідну угоду вдастся укласти якнайшвидше.

Мельник додав, що Німеччина шукає рішення цієї проблеми, оскільки розуміє, що втрата значної частини транзиту похитне економіку України і "може поставити під загрозу стабільність в державі".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ході зустрічі з главою українського парламенту Андрієм Парубієм та очільниками фракцій канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна мати гарантії збереження транзитної ролі після запуску "Північного потоку-2".

Додамо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що Європі потрібна енергетична солідарність, щоб не залежати від Російської Федерації через "Північний потік-2".