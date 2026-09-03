Роль Туреччини може стати ключовою у припиненні атак України та РФ в Чорному морі, - Джелял

Україна має пропозиції щодо "мораторію" на атаки в Чорному морі та відновлення транспортування зерна. Проте у примусу Росії піти на припинення вогню ключову роль може зіграти Туреччина.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял.
За його словами, у зв'язку з постійними атаками росіян на цивільні судна, включаючи ті, які перевозять українське зерно, виникає серйозне занепокоєння як в судновласників та страхових компаній, так і в держав регіону.
Посол наголосив, що Київ у свою чергу має конкретні пропозиції, щодо припинення атак в Чорному морі та транспортування зерна. Зокрема, ці пропозиції озвучив президент Володимир Зеленський, і наразі Україна чекає відповідь.
Проте Джелял зазначив, що навіть якщо і буде досягнуто якесь порозуміння, є питання щодо того, чи вдасться змусити російську сторону до умовного "мораторію" на атаки. І в цьому питання свою роль може зіграти Анкара.
"Тут роль Туреччини може стати ключовою. Ми бачимо на прикладі ситуації в Ормузькій протоці, наскільки це складно. На жаль, забезпечити повну безпеку судноплавства в таких умовах вкрай важко", - додав посол України в Анкарі.
Нагадаємо, днями заступник глави МЗС РФ Олександр Грушка заявив, що російська сторона поки що не бачить передумов для відновлення зернової угоди в Чорному морі. За його словами, Москва пов’язує можливе повернення до угоди з позицією Заходу щодо санкцій.
Також ми писали, що, за даними The Telegraph, російські удари по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі суттєво обмежили роботу портів Одеси, Чорноморська та Південного. Зокрема, через зростання ризиків судновласники відмовляються заходити в українські порти, що вже призвело до падіння експорту і може коштувати Україні до 1,5% ВВП до кінця року.