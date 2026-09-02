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В Росії заявили, що не бачать умов для відновлення зернової угоди

07:08 02.09.2026 Ср
2 хв
Москва прив'язує повернення до угоди до позиції Заходу щодо санкцій
aimg Катерина Коваль
В Росії заявили, що не бачать умов для відновлення зернової угоди Фото: замміністра закордонних справ РФ Олександр Грушко (Getty Images)
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У МЗС Росії заявили, що наразі не бачать передумов для відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави МЗС Росії Олександра Грушка на полях Східного економічного форуму.

За словами Грушка, Москва пов'язує можливе повернення до угоди з позицією Заходу щодо санкцій.

Він стверджує, що попередня домовленість припинила діяти, оскільки, на думку російської сторони, не виконали умови щодо доступу російської сировини й добрив на світові ринки та проведення платежів.

Відповідаючи на запитання, чи бачить російське МЗС умови для поновлення ініціативи, Грушко заявив, що жодних змін у санкційній політиці Заходу не спостерігає.

Угода діяла за посередництва ООН і Туреччини та дозволяла експортувати українське зерно через порти Чорного моря. Росія вийшла з ініціативи в липні 2023 року.

У 2026 році російські атаки на українські порти вже створюють труднощі з експортом зерна. Через це аграрії отримують менше коштів для закупівлі насіння, добрив і пального до посівної 2027 року.

Альтернативні маршрути через залізницю, автомобільні та дунайські порти не можуть повністю замінити чорноморські. За оцінкою гендиректора Kernel Євгенія Осипова, без рішення щодо експорту Україна може не засіяти близько 20% площ, що означатиме недоотримання 12 млн тонн продовольчого зерна.

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