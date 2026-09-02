В Росії заявили, що не бачать умов для відновлення зернової угоди

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У МЗС Росії заявили, що наразі не бачать передумов для відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави МЗС Росії Олександра Грушка на полях Східного економічного форуму.

За словами Грушка, Москва пов'язує можливе повернення до угоди з позицією Заходу щодо санкцій. Він стверджує, що попередня домовленість припинила діяти, оскільки, на думку російської сторони, не виконали умови щодо доступу російської сировини й добрив на світові ринки та проведення платежів. Відповідаючи на запитання, чи бачить російське МЗС умови для поновлення ініціативи, Грушко заявив, що жодних змін у санкційній політиці Заходу не спостерігає.