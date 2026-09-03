RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Роль Турции может стать ключевой в прекращении атак Украины и РФ в Черном море, - Джелял

07:47 03.09.2026 Чт
2 мин
В чем сложность такой договоренности?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Нариман Джелял (РБК-Украина)

У Украины есть предложения по "мораторию" на атаки в Черном море и возобновление транспортировки зерна. Однако по принуждению России пойти на прекращение огня ключевую роль может сыграть Турция.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял.

По его словам, в связи с постоянными атаками россиян на гражданские суда, включая перевозящие украинское зерно, возникает серьезная обеспокоенность как у судовладельцев и страховых компаний, так и у государств региона.

Посол подчеркнул, что Киев в свою очередь имеет конкретные предложения по прекращению атак в Черном море и транспортировке зерна. В частности, эти предложения озвучил президент Владимир Зеленский, и сейчас Украина ждет ответа.

Однако Джелял отметил, что даже если и будет достигнуто какое-то понимание, есть вопрос относительно того, удастся ли заставить российскую сторону к условному "мораторию" на атаки. И в этом вопросе свою роль может сыграть Анкара.

"Здесь роль Турции может стать ключевой. Мы видим на примере ситуации в Ормузском проливе, насколько это сложно. К сожалению, обеспечить полную безопасность судоходства в таких условиях крайне сложно", - добавил посол Украины в Анкаре.

Удары в Черном море

Напомним, на днях заместитель главы МИД РФ Александр Грушка заявил, что российская сторона пока не видит предпосылок для возобновления зерновой сделки в Черном море. По его словам, Москва связывает возможный возврат к сделке с позицией Запада по санкциям.

Также мы писали, что по данным The Telegraph, российские удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре резко сократили работу портов Одесы, Черноморска и Южного. В частности, из-за роста рисков судовладельцы отказываются заходить в украинские порты, что уже привело к падению экспорта и может стоить Украине до 1,5% ВВП до конца года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияТурциячорное мореВойна в Украине