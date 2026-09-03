Роль Турции может стать ключевой в прекращении атак Украины и РФ в Черном море, - Джелял

У Украины есть предложения по "мораторию" на атаки в Черном море и возобновление транспортировки зерна. Однако по принуждению России пойти на прекращение огня ключевую роль может сыграть Турция.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял.
По его словам, в связи с постоянными атаками россиян на гражданские суда, включая перевозящие украинское зерно, возникает серьезная обеспокоенность как у судовладельцев и страховых компаний, так и у государств региона.
Посол подчеркнул, что Киев в свою очередь имеет конкретные предложения по прекращению атак в Черном море и транспортировке зерна. В частности, эти предложения озвучил президент Владимир Зеленский, и сейчас Украина ждет ответа.
Однако Джелял отметил, что даже если и будет достигнуто какое-то понимание, есть вопрос относительно того, удастся ли заставить российскую сторону к условному "мораторию" на атаки. И в этом вопросе свою роль может сыграть Анкара.
"Здесь роль Турции может стать ключевой. Мы видим на примере ситуации в Ормузском проливе, насколько это сложно. К сожалению, обеспечить полную безопасность судоходства в таких условиях крайне сложно", - добавил посол Украины в Анкаре.
Напомним, на днях заместитель главы МИД РФ Александр Грушка заявил, что российская сторона пока не видит предпосылок для возобновления зерновой сделки в Черном море. По его словам, Москва связывает возможный возврат к сделке с позицией Запада по санкциям.
Также мы писали, что по данным The Telegraph, российские удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре резко сократили работу портов Одесы, Черноморска и Южного. В частности, из-за роста рисков судовладельцы отказываются заходить в украинские порты, что уже привело к падению экспорта и может стоить Украине до 1,5% ВВП до конца года.