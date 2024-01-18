Роковини катастрофи у Броварах. Що відомо про причини трагедії із керівництвом МВС

Рівно рік тому, 18 січня 2023 у Броварах розбився гелікоптер із керівництвом МВС на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, серед них були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Слідство вже встановило обставини трагедії та підозрюваних, попереду судовий розгляд справи.

При підготовці використовувалися: публікації офіційних порталів Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, заява речниці ДБР Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону.

Докладніше про катастрофу у Броварах та її розслідування – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Як сталася авіакатастрофа

Гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій зранку 18 січня 2023 вилетів із Києва. О 08:20 під час польоту над Броварами літальний апарат втратив орієнтування та впав у одному з житлових кварталів міста поряд із дитячим садочком та багатоповерхівкою. Від пошкоджень у будівлі дитсадка почалася пожежа.

На місце оперативно прибули рятувальники та медики, пожежу оперативно ліквідували. Діти та персонал дошкільного закладу були евакуйовані, але жертв не вдалося уникнути.

Фото: місце авіакатастрофи (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загиблі та постраждалі

За лічені хвилини після падіння гелікоптера стало відомо, що на його борту перебував очільник Міністерства внутрішніх справ та інші посадовці МВС. Вони направлялися у відрядження в Харківську та Дніпропетровську область.

Всі пасажири та члени екіпажу загинули на місці:

Денис Монастирський – міністр внутрішніх справ України;

Євгеній Єнін – перший заступник міністра;

Юрій Лубкович – державний секретар МВС;

Тетяна Шутяк – заступниця керівника Патронатної служби МВС;

Михайло Павлушко – начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ (начальник охорони міністра);

Андрій Маринченко – старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ (охоронець міністра);

Микола Анацький – провідний інспектор Департаменту комунікації МВС (фотограф).

Олександр Василенко – командир гелікоптера;

Костянтин Коваленко – другий пілот;

Іван Касьянов – бортовий механік, прапорщик служби цивільного захисту.

Євген Єнін, Юрій Лубкович та Денис Монастирський (колаж РБК-Україна)

Всього в результаті трагедії загинуло 14 осіб. Окрім керівництва МВС та екіпажу вертольота, жертвами стали мешканці Броварів – три жінки та дівчинка 2017 року народження, які прийшли зранку в дитячий садочок. Крім того, травми отримала 31 особа, серед яких 13 дітей.

Чому вертоліт розбився

На початку розслідування Служба безпеки України висунула декілька версій авіакатастрофи, зокрема порушення правил польоту, технічна несправність або ж умисні дії, щодо знищення гелікоптера.

Проте невдовзі слідство відкинуло імовірність диверсії чи замаху на життя керівництва МВС.

В серпні 2023 "чорні скриньки" гелікоптера було розшифровано, та слідчі ДБР змогли похвилинно відтворити день аварії. До розслідування залучали іноземних спеціалістів, представників французької компанії-виробника гелікоптера Super Puma.

Слідство встановило, що причиною трагедії в Броварах стало "відверте порушення посадовцями ДСНС правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту".

Гелікоптер не мав дозволу на перевезення

У звіті Держбюро розслідувань зазначається, що для перевезення делегації МВС було залучено гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області, але не мав дозволів на здійснення інших видів польотів.

Нехтування метеоумовами

Зранку 18 січня над Броварами спостерігався густий туман, видимість була вкрай низькою. При цьому командира екіпажу не повідомили про метеорологічні умови за маршрутом руху, а сам екіпаж не мав допусків для виконання польотів у негоду. Однак жоден з посадовців ДСНС, відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше.

Смертельний маневр

Зважаючи на низьку видимість, гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, що була меншою навіть за висоту будівель.

У звіті ДБР йдеться, що командир екіпажу намагався облетіти багатоповерховий будинок, але різко піднявся, втратив орієнтування в просторі та під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею.

Реконструкція маневру гелікоптера (dbr.gov.ua)

Хто винен у трагедії

У серпні 2023 ДБР повідомило про підозру п'ятьом посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів, що призвело до трагічної загибелі 14 осіб.

Серед підозрюваних:

начальник управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Підозри оголошено за ст. 276 ч. 3 КК України (порушення правил безпеки руху повітряного транспорту, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду). Начальнику служби безпеки польотів повідомлено про підозру за ст. 367 ч.2 КК України (службова недбалість).

Чотирьом фігурантам справи було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави на 2 місяці, а начальнику служби безпеки польотів – 2 місяці домашнього арешту.

"П'ятеро високопосадовців ДСНС, які є підозрюваними, будуть незабаром відповідати перед законом у залі суду. Їм загрожує за службову недбалість і порушення правил безпеки польотів до 10 років позбавлення волі", – зазначила речниця ДБР Тетяна Сап'ян.

27 листопада 2023 Держбюро розслідувань повідомило про завершення розслідування трагедії в Броварах.

Матеріали справи відкрили для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. У відомстві додали, що після ознайомлення обвинувальний акт надійде до суду.