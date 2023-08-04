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Начальника авіації ДСНС арештували у справі про падіння гелікоптера у Броварах

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Бровари, П'ятниця 04 серпня 2023 13:13
Начальника авіації ДСНС арештували у справі про падіння гелікоптера у Броварах Фото: Іван Коробка (nezhatin com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Суд обрав запобіжний захід одному з посадовців Державної служби з надзичайних ситуацій у справі про падіння гелікоптера у Броварах. Його відправили під варту на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Запобіжний захід обрали начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці. Печерський суд Києва призначив два місяці тримання під вартою.

При цьому, як повідомляє "Суспільне", Коробка з рішенням суду не погодився. Він стверджує, що діяв "відповідно до керівних документів": фаховий рівень пілотів дозволяв перевозити керівний склад, а "погода була льотна".

Адвокати чиновника будуть подавати апеляцію.

Підозри чиновникам ДСНС

Вчора ДБР повідомило, що п'ятьом посадовцям ДСНС оголосили підозру у справі про авіакатастрофу у Броварах, внаслідок якої загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Підозру отримали:

  • начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,
  • в.о. командир частини;
  • заступник командира з льотної підготовки;
  • командир авіаційної ескадрильї;
  • начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

За даними слідства, службова недбалість чиновників призвела до падіння гелікоптера EC 225 LP. Зокрема, ДБР вважає, що керівництво ДСНС не попередило екіпаж про погіршення погодних умов.

ДСНС відсторонила чиновників, які отримали підозри.

Авіакатастрофа у Броварах

Нагадаємо, 18 січня 2023 року у Броварах Київської області у житловому кварталі впав гелікоптер ДСНС. На його борту були міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники.

Внаслідок аварії загинуло керівництво МВС, екіпаж, а також п’ятеро жителів міста Бровари.

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