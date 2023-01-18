Трагедія у Броварах. Чим запам'яталися Монастирський, Єнін, Лубкович

Внаслідок падіння гелікоптера загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович. Катастрофа сталася у Броварах Київської області. Слідчі встановлюють причину падіння, на цю мить відомо про 16 загиблих, троє з яких діти.

Що відомо про перших осіб МВС, які загинули в авіакатастрофі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Денис Монастирський

Народився Денис Анатолійович Монастирський у Хмельницькому, йому було 42 роки. Очолив МВС у липні 2021 року, а два роки до цього він був народним депутатом від фракції "Слуга народу" та головою комітету Ради з правоохоронної діяльності.

Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під час парламентських виборів 2019 йшов під 19 номером від політсили Володимира Зеленського. У тому ж році, раніше, у період президентської кампанії Монастирський був представлений експертом "Зе-Команди" з питань реформування правоохоронної системи.

За фахом Монастирський юрист. Свою кар'єру розпочав з посади юрист-консультанта у Хмельницькому, пізніше працював у компаніях Hillmont Partners та Global Ties KC.

До обрання до Ради був помічником народних депутатів різних скликань. З 2016 по 2019 рік Монастирський співпрацював як експерт із реформування правоохоронної та судової систем із громадською організацією "Український інститут майбутнього". Також з 2006 року був співзасновником та членом правління Подільського молодіжного культурного об'єднання "У майбутнє через культуру".

Євген Єнін

Родом Євген Володимирович Єнін з Дніпра, йому було 42 роки. До переходу до МВС у вересні 2021 року близько року пропрацював заступником міністра закордонних справ.

Фото: перший заступник глави МВС Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 2016 до 2019 року він був заступником генерального прокурора, де, серед іншого, займався питаннями міжнародного співробітництва під час кримінальних проваджень.

Єнін закінчив Національну академію Служби безпеки України. З 2002 по 2005 рік проходив військову службу у підрозділах СБУ та Служби зовнішньої розвідки України. Потім близько десяти років пропрацював на дипломатичній службі, у тому числі у посольствах України у Молдові та Італії.

Також Єнін очолював українську делегацію для переговорів з Іраном у справі про катастрофу літака МАУ, збитого ракетою невдовзі після зльоту з Тегерана.

Юрій Лубкович

Народився Юрій Олегович Лубкович в Тернополі, йому було 33 роки.

Фото: державний секретар МВС Юрій Лубкович (mvs.gov.ua)

Лубковича було призначено державним секретарем МВС у листопаді 2021 року.

Він закінчив Тернопільський національний економічний університет та Erasmus University Rotterdam. До переходу до МВС працював на різних посадах у Тернопільській ОДА, Верховній раді та Кабміні.

Як в Україні відреагували на загибель представників МВС

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на трагедію та доручив СБУ та Національній поліції зʼясувати всі обставини трагедії.

"Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося", - зазначив Зеленський.

Також він висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих.

"Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!" - написав президент.

Олексій Данілов

"Трагічний ранок, ще один чорний день цієї війни…Страшна звістка для всієї країни. З-поміж загиблих - мої колеги … Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович...Глибокі співчуття рідним і близьким", - написав секретар РНБО.

Михайло Федоров

Також співчуття загиблим та близьким висловив і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Загинув мій колега, Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Його перший заступник Євген Єнін, члени команди МВС. Молода, професійна, ціннісна команда. Загинули діти...Ще в п’ятницю разом з Денисом та Євгеном ми планували спільні проєкти, розвиток Армії дронів, проєкти для Нацгвардії…Дніпро, тепер Бровари, люди, яких ти знаєш, діти, думаючи про котрих, серце стискається…" - написав він.

Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також відреагував на загибель керівництва МВС.

"Безперечна трагедія. В авіакатастрофі загинув очільник МВС Денис Монастирський, керівництво МВС, діти. Денис Анатолійович і його колеги відігравали важливу роль у забезпеченні оборони. Почалося розслідування. Усі версії будуть перевірені. Щирі співчуття сім’ям загиблих…", - написав він

Олександр Кубраков

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністра інфраструктури і регіонального розвитку Олександр Кубраков також висловив свої співчуття.

"...Мав честь працювати з Денисом Монастирським, Євгеном Єніним та Юрієм Лубковичим в одній команді. Чесні, достойні, віддані справі і своїй країні. Разом ми щодня наближали Україну до перемоги. Їхня загибель - велика втрата для держави", - зазначив Кубраков.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на авіакатастрофу, а також доручив створити спецгрупу для розслідування всіх обставин.

"Мої щирі співчуття родинам усіх загиблих. Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії", - написав глава уряду.

Андрій Єрмак

Своєю чергою глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив свої співчуття та відзначив роботу Монастирського.

"Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович…Справжні патріоти, люди честі. Денисе, ти був одним із тих, хто ще більше проявився після 24 лютого. Був тут з першої хвилини, працював нон-стоп. Справжній, надійний, інтелігентний, ти багато зробив для нашої перемоги.Співчуваю близьким загиблих, співчуваю батькам дітей. Все це дуже боляче", - пише Єрмак.

Давид Арахамія

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія також висловив співчуття близьким загиблих.

"Денис Монастирський, Женя Єнін, Юра Любкович більше не з нами… Ніяк не можу в це повірити. Чесні, відповідальні, порядні люди. Віддані своїй роботі. Ті, хто ніколи не зрадить. З перших годин війни в строю. Це величезна втрата для команди і для України. Щирі співчуття і вічна пам’ять родинам усіх, хто постраждав у цій страшній, несправедливій трагедії", - опублікував він пост в соцмережі.

Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий також відреагував на загибель вищого керівництва МВС.

"Жахлива трагедія з падінням гелікоптера у Броварах.

Серед загиблих - Міністр внутрішніх справ, його заступник, держсекретар та діти, які були на місці катастрофи. Світла і добра пам'ять всім загиблим. Щирі співчуття рідним!" - написав Садовий.

Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр своєю чергою відзначила роботу Монастирського.

"Сьогодні багато напишуть про його (Дениса Монастирського - ред.) високу професійність - це так і було. Але найбільший його внесок у розвиток нашої держави - цінності, які він сповідував.Він був першим міністром МВС, для якого справді найвищою цінністю була людина і її права. Якби мені довелось серед усіх його рис виділити одну, я би виділила - людяність. Він привніс це в систему, скільки встиг. Невимовний біль і сум", - написала вона.

Подробиці авіакатастрофи в Броварах та все що відомо на цю мить - можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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