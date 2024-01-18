Годовщина катастрофы в Броварах. Что известно о причинах трагедии с руководством МВД

Ровно год назад, 18 января 2023 в Броварах разбился вертолет с руководством МВД на борту. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, среди них были министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Следствие уже установило обстоятельства трагедии и подозреваемых, впереди судебное разбирательство.

При подготовке использовались: публикации официальных порталов Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, заявление пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

Подробнее о катастрофе в Броварах и ее расследовании – в материале РБК-Украина ниже.

Как произошла авиакатастрофа

Вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром 18 января 2023 вылетел из Киева. В 08:20 во время полета над Броварами летательный аппарат потерял ориентирование и упал в одном из жилых кварталов города рядом с детским садом и многоэтажкой. От повреждений в здании детсада начался пожар.

На место оперативно прибыли спасатели и медики, пожар оперативно ликвидировали. Дети и персонал дошкольного учреждения были эвакуированы, но жертв избежать не удалось.

Фото: место авиакатастрофы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погибшие и пострадавшие

Через считанные минуты после крушения вертолета стало известно, что на его борту находился глава Министерства внутренних дел и другие должностные лица МВД. Они направлялись в командировку в Харьковскую и Днепропетровскую область.

Все пассажиры и члены экипажа погибли на месте:

Денис Монастырский – министр внутренних дел Украины;

Евгений Енин – первый заместитель министра;

Юрий Лубкович – государственный секретарь МВД;

Татьяна Шутяк – заместитель руководителя Патронатной службы МВД;

Михаил Павлушко – начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ (начальник охраны министра);

Андрей Маринченко – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ (охранник министра);

Николай Анацкий – ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД (фотограф).

Александр Василенко – командир вертолета;

Константин Коваленко – второй пилот;

Иван Касьянов – бортовой механик, прапорщик службы гражданской защиты.

Евгений Енин, Юрий Лубкович и Денис Монастырский (коллаж РБК-Украина)

Всего в результате трагедии погибло 14 человек. Кроме руководства МВД и экипажа вертолета, жертвами стали жители Броваров – три женщины и девочка 2017 года рождения, которые направлялись утром в детский сад. Кроме того, травмы получил 31 человек, в том числе 13 детей.

Почему вертолет разбился

В начале расследования Служба безопасности Украины выдвинула несколько версий авиакатастрофы, в частности нарушение правил полета, техническая неисправность или умышленные действия по уничтожению вертолета.

Однако вскоре следствие отвергло вероятность диверсии или покушения на руководство МВД.

В августе 2023 "черные ящики" вертолета были расшифрованы, и следователи ДБР смогли поминутно воспроизвести день аварии. К расследованию привлекали иностранных специалистов, представителей французской компании-производителя вертолета Super Puma.

Следствие установило, что причиной трагедии в Броварах стало "откровенное нарушение должностными лицами ГСЧС правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Вертолет не имел разрешения на перевозку

В отчете Госбюро расследований отмечается, что для перевозки делегации МВД был привлечен вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области, но не имел разрешений на осуществление других видов полетов.

Пренебрежение метеоусловиями

С утра 18 января над Броварами наблюдался густой туман, видимость была крайне низкой. При этом командиру экипажа не сообщили о метеорологических условиях по маршруту движения, а у членов экипажа не было допусков для выполнения полетов в непогоду. Однако ни один из должностных лиц ГСЧС, ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на более позднее время.

Смертельный маневр

Учитывая низкую видимость, вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая была меньше высоты зданий.

В отчете ДБР говорится, что командир экипажа пытался облететь многоэтажку, но резко поднялся, потерял ориентирование в пространстве и при завершении маневра из-за отсутствия необходимых навыков допустил столкновение с землей.

Реконструкция маневра вертолета (dbr.gov.ua)

Кто виновен в трагедии

В августе 2023 ГБР сообщило о подозрении пяти должностным лицам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов, что привело к трагической гибели 14 человек.

Среди подозреваемых:

начальник управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместитель командира по летной подготовке;

командир авиационной эскадрильи;

начальник службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из Нежина Черниговской области.

Подозрения объявлены по ст. 276 ч. 3 УК Украины (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее гибель людей и большой материальный ущерб). Начальнику службы безопасности полетов сообщено о подозрении по ст. 367 ч.2 УК Украины (служебная халатность).

Четверым фигурантам дела была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога на 2 месяца, а начальнику службы безопасности полетов – 2 месяца домашнего ареста.

"Пятеро высокопоставленных чиновников ГСЧС, которые являются подозреваемыми, будут вскоре отвечать перед законом в зале суда. Им грозит за служебную халатность и нарушение правил безопасности полетов до 10 лет лишения свободы", – отметила спикер ГБР Татьяна Сапьян.

27 ноября 2023 Госбюро расследований сообщило о завершении расследования трагедии в Броварах.

Материалы дела были открыты для ознакомления подозреваемым и их защитникам, а также потерпевшим и их законным представителям. В ведомстве добавили, что после ознакомления обвинительный акт поступит в суд.