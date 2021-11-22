Рокировка лидеров и неожиданная осечка "Зари": результаты тура в УПЛ

Сегодня, 22 ноября, матчем "Верес" - "Металлист-1925" завершился 15-й тур Украинской Премьер-лиги. И "Динамо", и "Шахтер" свои матчи выиграли, но киевляне сделали это более уверенно и обошли "горняков" по разнице голов.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
"Динамо" свой матч провело еще в пятницу и особых проблем не имело с "Черноморцем". У одесситов, к слову, играет аж 16 арендованных игроков киевского клуба. "Бело-синие" арендованным игрокам играть разрешило, но все равно часть футболистов "Черноморца" матч пропускали - среди них, в частности, Цитаишвили, Смирный, Ванат. В итоге киевляне легко разобрались с "моряками", забив по три гола в каждом из таймов, пропустив единожды.
А вот "Шахтер" был на грани сенсации в игре с "Рухом". "Горняки" практически весь матч провели на половине поля львовян, но впервые забить смогли лишь на 86-й минуте. Правда, сразу же забили и второй.
Но все же тур без сенсации не прошел. "Заря", которая в последнее время на ходу, неожиданно уступила "Львову" 1:2 и потеряла третье место, которое заняла "Ворскла", уничтожив "Мариуполь" 5:1.
Все результаты тура:
Исаенко, 44 - Буяльский, 27, 58 (п), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82
"Львов" - "Заря" 2:1
Шина, 1, Цвек, 31 (а/г) - Лунев, 64
Маркос Антонио, 86, Тете, 88
"Днепр-1" - "Александрия" 3:1
Довбык, 29 (п), 30, Логинов, 41 - Бабогло, 19
"Минай" - "Ингулец" 2:2
Селезнев, 39, Горин, 45+1 - Ковалев, 28, Плахотнюк, 80
Удаление: Месхи ("Минай), 90+2
"Ворскла" - "Мариуполь" 5:1
Тилль, 16, 22, Пешич, 65, Тамм, 79, Степанюк, 83 - Топалов, 61
Удаление: Петерман ("Мариуполь"), 60
"Десна" - "Колос" 0:1
Ситчинава, 67
Удаление: Селин ("Десна"), 53, Диего Кариоко ("Колос"), 90+1
"Верес" - "Металлист-1925" 2:0
Пасич, 40, Солдат, 61