Рокировка лидеров и неожиданная осечка "Зари": результаты тура в УПЛ

"Динамо" свой матч провело еще в пятницу и особых проблем не имело с "Черноморцем". У одесситов, к слову, играет аж 16 арендованных игроков киевского клуба. "Бело-синие" арендованным игрокам играть разрешило, но все равно часть футболистов "Черноморца" матч пропускали - среди них, в частности, Цитаишвили, Смирный, Ванат. В итоге киевляне легко разобрались с "моряками", забив по три гола в каждом из таймов, пропустив единожды.

А вот "Шахтер" был на грани сенсации в игре с "Рухом". "Горняки" практически весь матч провели на половине поля львовян, но впервые забить смогли лишь на 86-й минуте. Правда, сразу же забили и второй.

Но все же тур без сенсации не прошел. "Заря", которая в последнее время на ходу, неожиданно уступила "Львову" 1:2 и потеряла третье место, которое заняла "Ворскла", уничтожив "Мариуполь" 5:1.

Все результаты тура:

"Черноморец" - "Динамо" 1:6

Исаенко, 44 - Буяльский, 27, 58 (п), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82

"Львов" - "Заря" 2:1

Шина, 1, Цвек, 31 (а/г) - Лунев, 64

"Шахтер" - "Рух" 2:0

Маркос Антонио, 86, Тете, 88

"Днепр-1" - "Александрия" 3:1

Довбык, 29 (п), 30, Логинов, 41 - Бабогло, 19

"Минай" - "Ингулец" 2:2

Селезнев, 39, Горин, 45+1 - Ковалев, 28, Плахотнюк, 80

Удаление: Месхи ("Минай), 90+2

"Ворскла" - "Мариуполь" 5:1

Тилль, 16, 22, Пешич, 65, Тамм, 79, Степанюк, 83 - Топалов, 61

Удаление: Петерман ("Мариуполь"), 60

"Десна" - "Колос" 0:1

Ситчинава, 67

Удаление: Селин ("Десна"), 53, Диего Кариоко ("Колос"), 90+1

"Верес" - "Металлист-1925" 2:0

Пасич, 40, Солдат, 61