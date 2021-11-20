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На грани сенсации. "Шахтер" в конце матча вырвал победу у "Руха"

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Киев, Суббота 20 ноября 2021 18:55
На грани сенсации. "Шахтер" в конце матча вырвал победу у "Руха" Фото: "горняки" вырвали победу на последних минутах (upl.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Донецкий "Шахтер" на последних минутах смог дожать львовский "Рух" и одержать минимальную победу - 2:0. За "горняков" в конце матча забили Маркос Антонио и Тете.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

После победы "Динамо", "горняки" обязаны были добывать три очка, чтобы не отпустить конкурентов в чемпионской гонке. И, казалось, что в матче с "Рухом" у дончан проблем возникнуть не должно, но вышло все наоборот.

В первой половине "Шахтер" достаточно пассивно контролировал мяч и лишь во второй части первой 45-минутки включился. Но в первом тайме особых шансов открыть счет у хозяев не было. Да и вторая половина также складывалась не очень для дончан. "Рух" лишь изредка выбегал в контратаки, а "горняки" ближе к концу матча все больше нагнетали у ворот львовян. И своего таки добились. На 86-й минуте Маркос Антонио исполнил шикарный удар, который позволил "горнякам" выйти вперед - 1:0. А спустя еще две минуты добил гостей Тете - 2:0.

Победа позволила "Шахтеру" сравняться с "Динамо" по набранным очкам, но по разнице голов дончане теперь вторые. Напомним, киевляне вчера разгромили "Черноморец" 6:1.

На грани сенсации. &quot;Шахтер&quot; в конце матча вырвал победу у &quot;Руха&quot;

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