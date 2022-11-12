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Рогозін пригрозив застосуванням "експериментальної зброї" на фронті

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Субота 12 листопада 2022 13:45
Рогозін пригрозив застосуванням "експериментальної зброї" на фронті Фото: Дмитро Рогозін, колишній голова Роскосмосу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив про нібито ймовірність застосування "експериментальної зброї" на фронті проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

За словами Рогозіна, інспекторська група "Царские волки" пропонують розробникам застосувати під час війни "перспективну зброю і військові комплекси", які не потрапили під серійне виробництво.

"Я шість із половиною років працював в уряді Російської Федерації і глибоко в курсі тих самих нових розробок. Частина з них із різних причин просто не пішла в серію. Ці колективи існують, і для них ми зараз даємо можливість застосувати їхні кошти", - сказав Рогозін.

Як відзначив Рогозін, дві третини колективів, які співпрацюють з інспекторською групою - приватні компанії, інші ж - колективи розробників зі складу "Ростех" й "Роскосомс".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Рогозіна було звільнено з посади голови "Роскосмоса" ще 15 липня.

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