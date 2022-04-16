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Рогань освобожден от оккупантов и возвращается к жизни, - глава Харьковской ОГА

Фото: Рогань освободили от оккупантов (t.me/synegubov)
Автор: Роман Мирончук

Поселок городского типа Рогань Харьковской области освободили от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Рогань освобожден от российских оккупантов и возвращается к жизни. Сегодня вместе с заместителями и поселковым главой осмотрели места разрушения, пообщались с жителями", - заявил Синегубов.

Он также опубликовал фото, на которых видно детсад и школу со снарядами во дворах. Кроме того, на некоторых месте, где раньше были дома, теперь находятся воронки от снарядов.

Последствия обстрела пгт Рогань (фото: t.me/synegubov)

Синегубов также рассказал, что местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера.

"В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе предприятий. Около 50% зданий - практически без крыш, 70% - без окон. Дотла выгорели от прямых попаданий снарядов - 27. Много изуродованных жилых домов в селе Докучаевское", - отметил глава Харьковской ОГА.

По его словам, вчера в Рогани появилось электроснабжение. Сейчас местные власти и коммунальные службы делают все, чтобы полностью обеспечить жителей электричеством, водо- и газоснабжением.

С областного логистического центра доставляются продукты питания. Уже было передано почти 2500 наборов.

"Россияне безжалостно уничтожали населенный пункт. Под украинскими флагами постепенно и совместными усилиями мы все отстроим!" - добавил Синегубов.

Напомним, украинские десантники уничтожили врага и освободили несколько населенных пунктов на Юге.

Мы также писали о том, что оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь". Местных жителей заставляют работать за еду.

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