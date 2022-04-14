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Украинские десантники уничтожили врага и освободили несколько населенных пунктов на Юге

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 14:48
Украинские десантники уничтожили врага и освободили несколько населенных пунктов на Юге Львовские десантники уничтожили врага на Юге (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

На Юге десантно-штурмовые войска продолжают уничтожать врага. В частности, по состоянию на 14 апреля украинские воины сообщили об очередной блестящей операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"В частности, были заблаговременно проведении необходимые меры для выявления и подавления огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого, штурмовыми подразделениями были проведены наступательные действия", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты получили значительные потери и были деморализованы. К тому же они начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов.

"Мы продолжаем вести боевые действия, уничтожая оккупантов на своей родной земле. Верьте нашим воинам, верьте Вооруженным Силам Украины", - добавили в командовании.

Украинские десантники уничтожили врага и освободили несколько населенных пунктов на ЮгеУкраинские десантники уничтожили врага и освободили несколько населенных пунктов на ЮгеУкраинские десантники уничтожили врага и освободили несколько населенных пунктов на ЮгеЛьвовские десантники уничтожили врага на Юге (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что украинские морпехи сбили беспилотник оккупантов, после чего ранили двух военных.

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