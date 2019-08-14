Рогань под Харьковом может остаться без отопления из-за долгов

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Нафтогаз будет вынужден отключить газ для теплосети

Поселок городского типа Рогань (Харьковская область) может осенью остаться без отопления из-за задолженности КП "Тепловые сети Роганского поселкового совета". Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается в сообщении, задолженность предприятия перед "Нафтогазом" составляет 11,7 млн грн.

"Для достижения этим коммунальным предприятием минимального уровня расчетов (в соответствии с требованиями положения о ПСО), который дает "Нафтогазу" право на осуществление поставок газа, КП "Тепловые сети Роганского поселкового совета" должно заплатить не менее 6,6 млн грн", - говорится в сообщении.

При этом по информации, предоставленной руководством коммунального предприятия, у Роганского поселкового совета отсутствуют источники финансирования для погашения задолженности. Также поселковый совет не имеет плана действий для помощи предприятию-должнику, рассказали в пресс-службе.

"В случае непогашения КП "Тепловые сети Роганского поселкового совета" хотя бы 6,6 млн грн, 3,5 тысячи жителей этого поселка могут остаться без тепла во время отопительного сезона", - говорится в сообщении НАК.

Напомним, по состоянию на 1 августа 2019 года жилой фонд Украины был готов к отопительному сезону на 60%.

Как сообщало РБК-Украина, в мае глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что НАК готовится к худшим сценариям следующего отопительного сезона, в частности, к прекращению транзита газа из России.