Не без "родзинки". Синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні
Сьогодні, 30 грудня, в Україні очікується не зимова погода. "Вишенькою на торті" стане дощ, що місцями переходитиме у сніг, у деяких регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Погода в Україні
Температура
становитиме в більшості областей України +3....+9 градусів, на сході та північному сході +1...+5 градусів.
Опади
Дощі пройдуть у західних областях, ввечері дійдуть до Вінницької, Житомирської, Київської областей.
"При зниженні температури повітря часом ймовірний мокрий сніг. На решті території - без істотних опадів", - розповіла вона.
Погода в Києві
У столиці сьогодні переважатиме суха погода, лише надвечір пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень температура повітря коливатиметься у межах - +4...+6 градусів.
Як повідомлялось, попередні розрахунки синоптиків свідчать, що незначне похолодання в Україні може бути вже на початку січня. Значні морози очікуються пізніше.
При цьому за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 0-5 градусів морозу, в Криму 1-2 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму. У східних та північно-східних областях - близько до норми.
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