ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не без "изюминки". Синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня

Новина українською →
Украина, Пятница 30 декабря 2022 07:00
Не без "изюминки". Синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 30 декабря, в Украине ожидается явно не зимняя погода. "Вишенкой на торте" станет дождь, местами переходящий в снег, в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Температура

будет в большинстве областей Украины +3...+9 градусов, на востоке и северо-востоке +1...+5 градусов.

Осадки

Дожди пройдут в западных областях, вечером дойдут до Винницкой, Житомирской, Киевской областей.

"При понижении температуры воздуха временами возможен мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков", - рассказала она.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет преобладать сухая погода, лишь к вечеру пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+6 градусов.

Как сообщалось, предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что незначительное похолодание в Украине может произойти уже в начале января. Значительные морозы ожидаются позже.

При этом по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в Крыму 1-2 градуса тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. В восточных и северо-восточных областях - близко к норме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
Прорыв ВСУ в районе Кременной и кульминация российского наступления на Бахмут: карты боев
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок