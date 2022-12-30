Не без "изюминки". Синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня

Сегодня, 30 декабря, в Украине ожидается явно не зимняя погода. "Вишенкой на торте" станет дождь, местами переходящий в снег, в некоторых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook .

В столице сегодня будет преобладать сухая погода, лишь к вечеру пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+6 градусов.

"При понижении температуры воздуха временами возможен мокрый снег. На остальной территории - без существенных осадков", - рассказала она.

будет в большинстве областей Украины +3...+9 градусов, на востоке и северо-востоке +1...+5 градусов.

Как сообщалось, предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что незначительное похолодание в Украине может произойти уже в начале января. Значительные морозы ожидаются позже.

При этом по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в Крыму 1-2 градуса тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. В восточных и северо-восточных областях - близко к норме.

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