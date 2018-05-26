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Родственники жертв катастрофы MH17 требуют назвать поименно виновников уничтожения самолета

НовостиОбщество    26.05.2018 - 18:47
Фото: обломки самолета (twitter.com/UkrEmbLondon)
Фото: обломки самолета (twitter.com/UkrEmbLondon)

Родные жертв авиакатастрофы написали открытое письмо россиянам

Супруги австралийцев Джон и Мэрин О'Брайен потеряли в авиакатастрофе MH17, который был сбит над Донбассом в 2014 году, 25-летнего сына Джека. Они требуют назвать поименно виновников катастрофы, передает "Радио свобода".

Известно, что они вместе с другими родными жертв авиакатастрофы написали открытое письмо россиянам, поскольку результаты расследования прокуратуры Нидерландов показали, что самолет был сбит зенитно-ракетной установкой России "Бук".

"Мы написали письмо потому, что скоро начнется Чемпионат мира по футболу. Мы - фанаты футбола, и наш сын Джек тоже был болельщиком. Нам больно, что Джека теперь нет, и что он не увидит Кубок мира. А при этом, этот чемпионат еще и должен проходить в России", - сказала Мерин О'Брайен.

Фото: Джон и Мэрин О'Брайен (LeighvdBroeke twitter)

Она рассказала, что самолетом малайзийских авиалиний сын путешествовал в Европу.

"Он поехал с другом детства - на семь недель. Путешествие начиналось и должно было закончиться в Амстердаме. Он и в России был - съездил в Петербург и Москву...И вот он уехал домой. Они с другом возвращались разными рейсами. Он написал нам сообщение и сел в самолет. Это был ночной рейс, мы проснулись утром и собирались ехать встречать его в Сидней. Но потом включили радио и узнали, что произошло, - говорит мать погибшего.

По ее словам, они с мужем полностью доверяют выводам расследования и считают, что следующим шагом в деле должно стать обнародование имен виновников катастрофы.

"Следующий шаг для расследования - назвать виновников поименно, предъявить им обвинения и начать судебный процесс в Нидерландах... Мы хотим узнать не только, кто запустил ракету, но и кто отдал приказ. Мы хотим знать о командование и как вообще это могло случится", - отметили родители погибшего австралийца.

Также они высказали предположение, что, скорее всего, ответчики не придут на суд, когда он начнется.

Видео: "Настоящее время" (facebook.com/currenttimetv)

Напомним, участники исследовательской группы Bellingcat идентифицировали российского офицера, который участвовал в переброске "Бука", который сбил MH17. Исследователи пришли к выводу, что "Андрей Иванович" или "Орион", который фигурирует в материалах международного расследования катастрофы рейса MH17 - это офицер ГРУ (Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации) Олег Владимирович Иванников.

Отметим, что 24 мая 2018 представители международной следственной группы (JIT) представили отчет по результатам расследования катастрофы рейса MH17 и сообщили, что ракета, которая сбила самолет Malaysia Airlines в Украине в 2014 году, была доставлена российскими военными.

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Теги публикации: MH17  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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