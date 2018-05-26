Родичі жертв катастрофи MH17 вимагають назвати поіменно винуватців знищення літака

Рідні жертв авіакатастрофи написали відкритого листа росіянам

Австралійське подружжя Джон і Мерін О'Брайен втратило в авіакатастрофі MH17, який був збитий над Донбасом у 2014 році, 25-річного сина Джека. Вони вимагають назвати поіменно винуватців катастрофи, передає "Радіо свобода".

Відомо, що вони разом із іншими рідними жертв авіакатастрофи написали відкритого листа росіянам, оскільки результати розслідування прокуратури Нідерландів показали, що літак був збитий зенітно-ракетною установкою Росії "Бук".

​"Ми написали лист тому, що скоро розпочнеться Чемпіонат світу з футболу. Ми - фанати футболу, і наш син Джек теж був уболівальником. Нам боляче, що Джека тепер немає, і що він не побачить Кубок світу. А при цьому, цей чемпіонат ще й має проходити в Росії", - сказала Мерін О'Брайен.

Фото: Джон і Мерін О'Брайен (LeighvdBroeke twitter)

Вона розповіла, що літаком малайзійських авіаліній син подорожував до Європи.

"Він поїхав з другом дитинства - на сім тижнів. Подорож починалася і мала закінчитися у Амстердамі. Він і в Росії був - з'їздив в Петербург і Москву…І ось він поїхав додому. Вони з другом поверталися різними рейсами. Він написав нам повідомлення і сів у літак. Це був нічний рейс, ми прокинулися вранці і збиралися їхати зустрічати його в Сідней. Але потім включили радіо і дізналися, що сталося, - каже мати загиблого.

За її словами, вони з чоловіком повністю довіряють висновкам розслідування і вважають, що наступним кроком у справі має стати оприлюднення імен винуватців катастрофи.

"Наступний крок для розслідування - назвати людей поіменно, пред'явити їм звинувачення і почати судовий процес у Нідерландах… Ми хочемо дізнатися не тільки, хто запустив ракету, але й хто віддав наказ. Ми хочемо знати про командування і як взагалі це могло статись", - зазначили батьки загиблого австралійця.

Також вони висловили припущення, що, швидше усього, відповідачі не прийдуть на суд, коли він розпочнеться.

Відео: "Настоящее время" (facebook.com/currenttimetv)

Нагадаємо, учасники дослідницької групи Bellingcat ідентифікували російського офіцера, який брав участь у перекиданні "Бука", що збив MH17. Дослідники дійшли висновку, що "Андрій Іванович" або "Оріон", який фігурує в матеріалах міжнародного розслідування катастрофи рейсу MH17 - це офіцер ГРУ (Головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації) Олег Володимирович Іванніков.

Зазначимо, що 24 травня 2018 представники міжнародної слідчої групи (JIT) представили звіт результатів розслідування катастрофи рейсу MH17 і повідомили, що ракета, яка збила літак Malaysia Airlines в Україні в 2014 році, була доставлена російськими військовими.