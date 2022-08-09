Родственники защитников Азовстали призвали ООН не дать России провести фейковые трибуналы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ассоциации семей защитников Азовстали.

В ассоциации готовящиеся события называют театром абсурда. Родственники защитников Азовстали напомнили, что военнослужащие Украины не могут быть осуждены другими государствами, тем более никем не признанными "псевдореспубликами". Такой "трибунал" не будет иметь силы в правовом поле Украины.

Согласно Женевской конвенции 1949 года любые посягательства на человеческое достоинство военнопленных запрещены. Следовательно, все эти показательные шоу с судами и трибуналами совершенно противоречат общепризнанным международным законам об обращении с военнопленными.