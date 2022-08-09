Родственники защитников Азовстали призвали ООН не дать России провести фейковые трибуналы
Ассоциация семей защитников Азовстали призвала президента Украины Владимира Зеленского, Международный комитет Красного Креста и ООН помешать проведению фейкового трибунала бойцов полка "Азов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ассоциации семей защитников Азовстали.
В ассоциации готовящиеся события называют театром абсурда. Родственники защитников Азовстали напомнили, что военнослужащие Украины не могут быть осуждены другими государствами, тем более никем не признанными "псевдореспубликами". Такой "трибунал" не будет иметь силы в правовом поле Украины.
Согласно Женевской конвенции 1949 года любые посягательства на человеческое достоинство военнопленных запрещены. Следовательно, все эти показательные шоу с судами и трибуналами совершенно противоречат общепризнанным международным законам об обращении с военнопленными.
Напомним, ранее городской совет Мариуполя сообщил, что на сцене филармонии готовят клетки для украинских пленных, а само судилище ожидается в сентябре.
Разведка считает, что такими показательными акциями противник пытается запугать украинцев.
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