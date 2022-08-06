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Зачем Россия готовит судилище над пленными в Мариуполе: ответ ГУР

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 06 августа 2022 19:39
Зачем Россия готовит судилище над пленными в Мариуполе: ответ ГУР Фото: россияне в Мариуполе готовят "суд" над украинскими военными (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты готовят судилище над украинскими пленными в Мариуполе, чтобы запугать украинское общество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Главного управления разведки Андрея Юсова на телемарафоне.

"Продолжается моральное давление на украинских защитников, которые находятся в плену, на все украинское общество и родных защитников. С целью запугать, дестабилизировать Украину и дальше распространять абсурдную пропаганду и называть защитников своей страны "фашистами", - отметил он.

По его словам, это игра на российскую публику.

"Это не останавливает Украину в защите своей территории, в том числе в борьбе за возвращение своих защитников... Продолжаются переговоры и вся работа, чтобы они вернулись домой", - добавил Юсов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовит судилище над украинскими военными в Мариуполе, в частности, на сцене местной филармонии уже находятся тюремные клетки. Ожидается, что такой "суд" может пройти уже в сентябре.

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