Родственники российских оккупантов ждут их не с победой, а с награбленными вещами, - СБУ

Оккупанты во время разговора с родными принимают заказы от них, как перед походом в супермаркет. На записи слышно, как враг звонит отцу прямо из дома, который грабит.

Порадовал отца-рыбака, попавшего в дом богатого рыбака. Последний, как услышал перечень фирм производителей рыболовного снаряжения, аж разволновался: "...ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат".

Однако, родственники беспокоятся лишь, чтобы мародеров не фотографировали

"Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно....чтоб мародерство вам там не приписали, бл*дь. ...это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто", - идет речь в разговоре.

Служба безопасности отметила, что фотографировать оккупантов здесь никто не будет, а вот ВСУ уничтожат в бою за то, что делают на украинской земле.