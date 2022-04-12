UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Родственники российских оккупантов ждут их не с победой, а с награбленными вещами, - СБУ

Российской военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Оккупанты грабят украинские дома и не стесняются этого. В частности, мародерство они теперь называют "спецоперацией по зачистке домов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупанты во время разговора с родными принимают заказы от них, как перед походом в супермаркет. На записи слышно, как враг звонит отцу прямо из дома, который грабит.

Порадовал отца-рыбака, попавшего в дом богатого рыбака. Последний, как услышал перечень фирм производителей рыболовного снаряжения, аж разволновался: "...ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат".

Однако, родственники беспокоятся лишь, чтобы мародеров не фотографировали

"Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно....чтоб мародерство вам там не приписали, бл*дь. ...это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто", - идет речь в разговоре.

Служба безопасности отметила, что фотографировать оккупантов здесь никто не будет, а вот ВСУ уничтожат в бою за то, что делают на украинской земле.

Ранее мы сообщали, что СБУ запустила приложение для проверки подозрительных лиц.

Также мы писали, что СБУ задержала агента РФ, сделавшего в Украине серьезную карьеру.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна в УкраинеВторжение России в Украину