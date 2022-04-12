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Родичі російських окупантів чекають їх не з перемогою, а з награбованими речами, - СБУ

Російській військовий (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Окупанти грабують українські будинки й не соромляться цього. Зокрема, мародерство вони тепер називають "спецоперацією із зачистки будинків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Окупанти під час розмови з рідними приймають замовлення від них, як перед походом до супермаркету. На записі чути, як ворог телефонує батьку прямо із будинку, який грабує.

Порадував батька-рибалку, що потрапив до оселі багатого риболова. Останній, як почув перелік фірм виробників рибальського спорядження, аж розхвилювався: "…ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат".

Однак, родичі турбуються лиш, аби мародерів не фотографували

"Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно….чтоб мародерство вам там не приписали, бл*дь. …это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто", - йдеться у розмові.

Служба безпеки зазначила, що фотографувати окупантів тут ніхто не буде, а ось ЗСУ знищать в бою за те, що роблять на українській землі.

Раніше ми повідомляли, що СБУ запустила додаток для перевірки підозрілих осіб.

Також ми писали, що СБУ затримала агента РФ, який зробив в Україні серйозну кар’єру.

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