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Родичі загиблих на борту MH17 звернулися до влади Росії

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 11:48
Родичі загиблих на борту MH17 звернулися до влади Росії
Фото: катастрофа рейсу MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Звернення підписали 10 сімей загиблих в катастрофі MH17

Родичі загиблих в результаті катастрофи малайзійського літака MH17 влітку 2014 року на Донбасі звернулися до російської влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Новая газета".

У своєму зверненні 10 сімей, родичі яких перебували на борту літака, закликають Кремль розпочати співпрацю з міжнародним слідством, визнати відповідальність за знищення рейсу MH17, а також припинити опиратися та "сіяти брехню та обман".

"Ми хочемо, щоб ті, хто несе пряму відповідальність за вчинення цього злочину, включаючи вище командування, були названі, щоб історія знала їх імена і їх дії. Ми хочемо, щоб вони відповіли за скоєне. Ми продовжимо закликати до цього, поки не тріумфує правосуддя. ", - наголошується у зверненні.

Звернення до російської влади в 5-ту річницю катастрофи малайзійського рейсу MH17 підписали шість сімей з Австралії, три - з Малайзії та одна родина з Нової Зеландії.

Зазначимо, 17 липня 2014 року рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону. В результаті катастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського союзу звернулася до Росії з закликом визнати свою відповідальність за знищення малайзійського літака MH17 на Донбасі. Також в ЄС закликали Росію співпрацювати з міжнародним слідством.

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