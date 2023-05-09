На родовищі гранітів під Києвом завтра проведуть вибухові роботи

Повідомляється, що вибухові роботи пов'язані з технологічними процесами.

З огляду на це мешканці можуть чути вибухи. Українців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки. При цьому під час тривоги слід перебувати в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні у Бучанському районі будуть працювати сапери, тому жителі можуть чути вибухи.

РБК-Україна також повідомляло, що нещодавно у Київській області на цвинтарі виявили снаряд під час копання могили.

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