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На родовищі гранітів під Києвом завтра проведуть вибухові роботи

Фото: на родовищі гранітів під Києвом завтра проведуть вибухові роботи (t.me/BilaTserkvaBT)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 10 травня, на Шамраївському родовищі гранітів у Білоцерківському районі планують провести вибухові роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Повідомляється, що вибухові роботи пов'язані з технологічними процесами.

З огляду на це мешканці можуть чути вибухи. Українців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки. При цьому під час тривоги слід перебувати в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні у Бучанському районі будуть працювати сапери, тому жителі можуть чути вибухи.

РБК-Україна також повідомляло, що нещодавно у Київській області на цвинтарі виявили снаряд під час копання могили.

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Київська областьВибух