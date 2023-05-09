На месторождении гранитов под Киевом завтра проведут взрывные работы

Сообщается, что взрывные работы связаны с технологическими процессами.

Учитывая это, жители могут слышать взрывы. Украинцев призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. При этом во время тревоги следует находиться в укрытиях.

Напомним, сегодня в Бучанском районе будут работать саперы, поэтому жители могут слышать взрывы.

РБК-Украина также сообщало, что недавно в Киевской области на кладбище обнаружили снаряд во время копания могилы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.