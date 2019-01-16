Родные Сущенко рассказали об условиях его пребывания в колонии Кировской области

Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Мама и дочь Сущенко впервые за 2,5 года увиделись с политзаключенным

Незаконно осужденный в Российской Федерации журналист Роман Сущенко, удерживаемый в колонии в Кировской области, впервые провел длительное свидание с женой и дочерью. Об этом рассказаал дочь журналиста Юлия Сущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Она рассказала, что впервые за 2,5 года они с мамой смогли обнять Сущенко.

"В общем свидание прошло нормально. Отец похудел, видно, что этап дался ему нелегко. Чувствует себя более-менее нормально, местный врач следит за его давлением. Передали отцу слова поддержки и показали открытки от коллег. Он передает всем благодарность и поздравления", - рассказала Юлия Сущенко.

По ее словам, свидание длилось три дня и проходило в колонии в специальной комнате для длительных свиданий с заключенными.

"Отец рассказал, что бытовые условия его содержания в колонии немного улучшились. Его перевели в более теплую камеру и хотя бы дают кипяток", - отметила она.

В то же время, дочь Сущенко подчеркивает, что остаются проблемы с совершением телефонных звонков - ему их обещают предоставить, однако не выводят к телефону. Кроме того, журналисту не передают корреспонденцию.

Отметим, корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали на территории России 30 сентября 2016 года и обвинили в шпионаже. 4 июня 2018 года Сущенко приговорили в РФ к 12 годам тюрьмы.

Напомним, 23 ноября Романа Сущенко в колонии посетил адвокат. Тогда Сущенко рассказал, что с здоровьем у него "более-менее в порядке", и что он ждет решения вопроса об обмене.

РБК-Украина сообщало, что врачи поставили Сущенко диагноз "артериальная гипертензия" и рекомендуют отвезти его на обследование в другой город.

29 декабря Романа Сущенко поместили в карцер.

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что сотрудники колонии заставляют Сущенко просыпаться раньше всех узников - в 5 утра и изымают постельные принадлежности.