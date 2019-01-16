Рідні Сущенка розповіли про умови його перебування в колонії Кіровської області

Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Мама і дочка Сущенка вперше за 2,5 роки побачилися з політв'язнем

Незаконно засуджений в Російській Федерації журналіст Роман Сущенко, що утримується в колонії в Кіровській області, вперше провів тривале побачення з дружиною і дочкою. Про це рассказаал донька журналіста Юлія Сущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Вона розповіла, що вперше за 2,5 роки вони з мамою змогли обійняти Сущенко.

"Загалом побачення пройшло нормально. Батько схуд, видно, що етап дався йому нелегко. Почуває себе більш-менш нормально, місцевий лікар стежить за його тиском. Передали батькові слова підтримки і показали листівки від колег. Він передає всім подяка і вітання", - розповіла Юлія Сущенко.

За її словами, побачення тривало три дні і проходило в колонії в спеціальній кімнаті для тривалих побачень з ув'язненими.

"Батько розповів, що побутові умови його утримання в колонії трохи покращилися. Його перевели в більш теплу камеру і хоча б дають окріп", - зазначила вона.

У той же час, дочка Сущенка підкреслює, що залишаються проблеми з телефонними дзвінками - йому їх обіцяють надати, однак не виводять до телефону. Крім того, журналісту не передають кореспонденцію.

Зазначимо, кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка затримали на території Росії 30 вересня 2016 року і звинуватили в шпигунстві. 4 червня 2018 року Сущенка засудили в РФ до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, 23 листопада Романа Сущенка в колонії відвідав адвокат. Тоді Сущенко розповів, що із здоров'ям у нього все "більш-менш в порядку", і що він чекає вирішення питання про обмін.

РБК-Україна повідомляло, що лікарі поставили Сущенку діагноз "артеріальна гіпертензія" і рекомендують відвезти його на обстеження в інше місто.

29 грудня Романа Сущенка помістили в карцер.

Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що співробітники колонії змушують Сущенка прокидатися раніше всіх в'язнів - в 5 ранку і вилучають постільні приналежності.