Родные искали двое суток: стало известно имя погибшего в Минске

Супруга не верит в официальную версию МВД Беларуси

Погибшим во время разгона митинга возле станции метро "Пушкинская" в Минске 10 августа оказался 34-летний Александр Тарайковский. Его супруга рассказала, что узнала от том, что ее муж умер через двое суток, от журналистов.

Об этом сообщает белорусское подразделение "Радио Свободы".

По официальной версии, в руках 34-летнего Тарайковского взорвалось устройство, которое он пытался бросить в силовиков. Однако родственники в это не верят.

Его жена рассказала, что вечером 10 августа Тарайковский был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. Он сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе. По словам женщины, все, что было при нем - это телефон.

Примерно в 22:30 мужчина позвонил жене и сказал, что собирается домой. С этого момента у семьи не было никакой информации о его местонахождении, его искали в больницах и следственных изоляторах.

13 августа семья мужчины обратилась в Следственный комитет, где им сказали, что погибший мужчина считается неустановленным. Однако через несколько часов после его смерти МВД распространило информацию о его судимости. Это означает, что его все же идентифицировали.

Тарайковский был приговорен к семи годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По словам жены, мужчина тогда вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате.

Фото: Тарайковский (svaboda.org)

Напомним, по данным Министерства внутренних дел Беларуси, на проспекте толпа демонстрантов строила баррикаду, чтобы заблокировать движение. Силовики утверждают, что в руках протестующего взорвался неизвестный предмет.

Отметим, это первая подтвержденная правоохранителями смерть человека во время протестов в Беларуси.

Во время акций протеста в Минске силовики 10 августа открыли огонь по демонстрантам; ранения получила журналистка белорусского издания "Наша Нива".

Как писало РБК-Украина, на Пушкинской площади в Минске силовики применили против протестующих светошумовые гранаты; для защиты демонстранты используовали рекламные щиты.