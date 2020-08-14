Рідні шукали дві доби: стало відомо ім'я загиблого в Мінську

Дружина не вірить в офіційну версію МВС Білорусі

Загиблим під час розгону мітингу біля станції метро "Пушкінська" у Мінську 10 серпня виявився 34-річний Олександр Тарайковський. Його дружина розповіла, що дізналася про те, що її чоловік помер через дві доби, від журналістів.

Про це повідомляє білоруський підрозділ "Радіо Свободи".

За офіційною версією, в руках 34-річного Тарайковского вибухнув пристрій, який він намагався кинути в силовиків. Однак родичі в це не вірять.

Його дружина розповіла, що ввечері 10 серпня Тарайковський був дуже обурений затриманням і розстрілом людей. Він сказав, що піде у свою квартиру в цьому районі. За словами жінки, все, що було при ньому - це телефон.

Приблизно о 22:30 чоловік подзвонив дружині і сказав, що збирається додому. З цього моменту у сім'ї не було жодної інформації про його місцеперебування, його шукали в лікарнях та слідчих ізоляторах.

13 серпня сім'я чоловіка звернулася в Слідчий комітет, де їм сказали, що загиблий чоловік вважається невстановленим. Однак через кілька годин після його смерті МВС поширило інформацію про його судимість. Це означає, що його все ж ідентифікували.

Тарайковський був засуджений до семи років позбавлення волі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. За словами дружини, чоловік тоді заступився за свою матір, яку побив сусід по кімнаті.

Фото: Тарайковський (svaboda.org)

Нагадаємо, за даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, на проспекті натовп демонстрантів будував барикаду, щоб заблокувати рух. Силовики стверджують, що в руках демонстранта вибухнув невідомий предмет.

Зазначимо, це перша підтверджена правоохоронцями смерть людини під час протестів у Білорусі.

Під час акцій протесту в Мінську силовики 10 серпня відкрили вогонь по демонстрантах; поранення отримала журналістка білоруського видання "Наша Ніва".

Як повідомляло РБК-Україна, на Пушкінській площі в Мінську силовики проти протестувальників застосували світлошумові гранати; для захисту демонстранти використовували рекламні щити.