"Родинний бізнес". У Миколаєві викрили схему привласнення коштів з благодійних пожертв

У Миколаєві слідчі поліції повідомили про підозру двом фігурантам, які привласнили більше мільйона гривень благодійної пожертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, "родинний бізнес" організували 47-річний миколаївець та його 37-річна сестра.

Фігуранти отримали більше мільйона гривень благодійної допомоги від іноземних фондів під приводом купівлі будівельних матеріалів нібито для ліквідації наслідків ракетних ударів в обласному центрі.

Однак потім зловмисники використали кошти на власний розсуд.

Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру. В разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Державно бюро розслідувань викрило заступника командира батальйону одної з військових частин Одеської області, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

До того ж ми писали, що у Львівській області викрили двох військовослужбовців на вимаганні коштів від демобілізованого бійця Збройних сил України. Їх затримали під час передачі другого "траншу".

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