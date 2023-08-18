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"Семейный бизнес". В Николаеве разоблачили схему присвоения средств из благотворительных пожертвований

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Николаев, Пятница 18 августа 2023 16:26
"Семейный бизнес". В Николаеве разоблачили схему присвоения средств из благотворительных пожертвований Фото: в Николаеве разоблачили схему присвоения средств (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Николаеве следователи полиции сообщили о подозрении двум фигурантам, которые присвоили более миллиона гривен благотворительного пожертвования.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, "семейный бизнес" организовали 47-летний николаевец и его 37-летняя сестра.

Фигуранты получили более миллиона гривен благотворительной помощи от иностранных фондов под предлогом покупки строительных материалов якобы для ликвидации последствий ракетных ударов в областном центре.

Однако затем злоумышленники использовали средства по своему усмотрению.

Следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрении. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Государственное бюро расследований разоблачило заместителя командира батальона одной из воинских частей Одесской области, заставлявшего подчиненных строить ему частный дом.

К тому же, мы писали, что во Львовской области разоблачили двух военнослужащих на вымогательстве средств от демобилизованного бойца Вооруженных сил Украины. Их задержали во время передачи второго "транша".

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