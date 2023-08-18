У Львівській області викрили двох військовослужбовців на вимаганні коштів від демобілізованого бійця Збройних сил України. Їх затримали під час передачі другого "траншу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом військовослужбовцям за фактом вимагання" , - пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, підозрювані вимагали кошти від демобілізованого бійця ЗСУ. Зокрема вони здійснювали морально-психологічний тиск та вчинили над ним фізичне насильство.

"Задокументовано два епізоди вимагання коштів, які вони відібрали у жителя Львівської області, спершу 21 тисячі грн, а згодом - ще 56 тисячі грн. Затримали підозрюваних під час отримання другої частини коштів", - додає пресслужба.

Наразі затриманим обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зокрема встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Фото: СБУ у Львівській області викрила двох військових на вимаганні (ssu.gov.ua)

Як пише СБУ, затриманими виявились двоє колишніх кримінальників, що приховали своє "минуле" і призвались на військову службу. Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, затримані самовільно покинули підрозділ й почали займатись вимаганням грошей з громадян.

"Прикриваючись статусом військовослужбовців, фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам "рахунок" за вирішення "спору", - додає СБУ.