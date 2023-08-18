ua en ru
Пт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ у Львівській області викрила двох військових на вимаганні

Новость на русском →
П'ятниця 18 серпня 2023 12:23
СБУ у Львівській області викрила двох військових на вимаганні Фото: СБУ у Львівській області викрила двох військових на вимаганні (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Львівській області викрили двох військовослужбовців на вимаганні коштів від демобілізованого бійця Збройних сил України. Їх затримали під час передачі другого "траншу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом військовослужбовцям за фактом вимагання" , - пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, підозрювані вимагали кошти від демобілізованого бійця ЗСУ. Зокрема вони здійснювали морально-психологічний тиск та вчинили над ним фізичне насильство.

"Задокументовано два епізоди вимагання коштів, які вони відібрали у жителя Львівської області, спершу 21 тисячі грн, а згодом - ще 56 тисячі грн. Затримали підозрюваних під час отримання другої частини коштів", - додає пресслужба.

Наразі затриманим обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зокрема встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Фото: СБУ у Львівській області викрила двох військових на вимаганні (ssu.gov.ua)

Як пише СБУ, затриманими виявились двоє колишніх кримінальників, що приховали своє "минуле" і призвались на військову службу. Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, затримані самовільно покинули підрозділ й почали займатись вимаганням грошей з громадян.

"Прикриваючись статусом військовослужбовців, фігуранти створювали штучні конфліктні ситуації, а потім виставляли жертвам "рахунок" за вирішення "спору", - додає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Державно бюро розслідувань викрило заступника командира батальйону одної з військових частин Одеської області, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Львівська область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні