Родини в зоні бойових дій отримають гроші на підготовку до зими: кого стосується

Родини, що проживають в зоні бойових дій, можуть отримати кошти на підготовку до зими. Мова йде про малозабезпечені багатодітні сімʼї та сімʼї з дітьми з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
В міністерстві наголосили, що війна створила безпрецедентні виклики для держави у сфері соціальної підтримки громадян. Адже значна кількість українців втратили роботу, джерела доходів, деякі - опинились за межею бідності, отримали інвалідність.
Через обмежені доходи державного бюджету та першочергове спрямування коштів у сферу безпеки та оборони, Уряд і Мінсоцполітики працюють над пошуком додаткових джерел для підтримки громадян, зокрема, за рахунок міжнародних грантів і позик.
Для того, щоб фінансову допомогу отримували ті українці, які її найбільше потребують, Мінсоцполітики синхронізував свої зусилля у здійсненні виплат з гуманітарними партнерами. Міністерство формує за даними реєстрів категорію громадян, якій найбільше потрібна фінансова підтримка, а гуманітарні партнери спрямовують кошти на допомогу цим родинам.
В міністерстві пояснили, що завдяки прийнятій Урядом 1 грудня постанові, стартував спільний проект Мінсоцполітики та Дитячого фонду ООН (UNICEF).
У межах проекту малозабезпечені багатодітні сімʼї і малозабезпечені сімʼї з дітьми з інвалідністю, які проживають в певних районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, визначених програмними документами UNICEF, отримають кошти на підготовку до зими.
Плановий обсяг проекту - 33 мільйони гривень.
Допомога надаватиметься на три місяці в розмірі 3 600 гривень на місяць на кожного отримувача державної соціальної допомоги та додатково 6 660 гривень на кожну дитину. Орієнтовно проект охопить близько 5 тисяч родин.
Реалізація проекту дасть можливість надати фінансову допомогу тим, хто її критично потребує, не збільшивши навантаження на державний бюджет.
Раніше ми писали, яким категоріям ВПО автоматично продовжать виплати на пів року.
Також стало відомо, що Україна продовжила програму підтримки сімей у прифронтових регіонах. Виплати призначені дорослим та дітям.
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