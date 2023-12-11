Родини в зоні бойових дій отримають гроші на підготовку до зими: кого стосується

В міністерстві наголосили, що війна створила безпрецедентні виклики для держави у сфері соціальної підтримки громадян. Адже значна кількість українців втратили роботу, джерела доходів, деякі - опинились за межею бідності, отримали інвалідність.

Через обмежені доходи державного бюджету та першочергове спрямування коштів у сферу безпеки та оборони, Уряд і Мінсоцполітики працюють над пошуком додаткових джерел для підтримки громадян, зокрема, за рахунок міжнародних грантів і позик.

Для того, щоб фінансову допомогу отримували ті українці, які її найбільше потребують, Мінсоцполітики синхронізував свої зусилля у здійсненні виплат з гуманітарними партнерами. Міністерство формує за даними реєстрів категорію громадян, якій найбільше потрібна фінансова підтримка, а гуманітарні партнери спрямовують кошти на допомогу цим родинам.

В міністерстві пояснили, що завдяки прийнятій Урядом 1 грудня постанові, стартував спільний проект Мінсоцполітики та Дитячого фонду ООН (UNICEF).

У межах проекту малозабезпечені багатодітні сімʼї і малозабезпечені сімʼї з дітьми з інвалідністю, які проживають в певних районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, визначених програмними документами UNICEF, отримають кошти на підготовку до зими.

Плановий обсяг проекту - 33 мільйони гривень.

Допомога надаватиметься на три місяці в розмірі 3 600 гривень на місяць на кожного отримувача державної соціальної допомоги та додатково 6 660 гривень на кожну дитину. Орієнтовно проект охопить близько 5 тисяч родин.

Реалізація проекту дасть можливість надати фінансову допомогу тим, хто її критично потребує, не збільшивши навантаження на державний бюджет.

Виплати в Україні

Раніше ми писали, яким категоріям ВПО автоматично продовжать виплати на пів року.

Також стало відомо, що Україна продовжила програму підтримки сімей у прифронтових регіонах. Виплати призначені дорослим та дітям.

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