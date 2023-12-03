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ВПО автоматично продовжать виплати на півроку: яким категоріям

Київ, Неділя 03 грудня 2023 11:20
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ВПО автоматично продовжать виплати на півроку: яким категоріям Фото: стали відомі категорії ВПО, яким автоматично продовжать виплати на півроку (РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Кабмін розповів, яким категоріям ВПО з 1 грудня продовжать виплати на півроку без додаткового звернення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство реінтеграції .

В Україні виплачується щомісячна державна допомога на проживання для ВПО. 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям та 2 тисячах гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Допомога сім'ї автоматично триватиме на півроку, якщо:

  • середньомісячний сукупний дохід одного одержувача вбирається у 4 прожиткових мінімумів особам, які втратили працездатність. Зараз прожитковий мінімум становить 2093 грн;
  • якщо у складі сім'ї є:
    • люди працездатного віку, які доглядають маленьких дітей (до 6 років включно) або дітей з тяжкими захворюваннями;
    • особи з інвалідністю І чи II групи;
    • громадяни, які виховують троє та більше дітей віком до 18 років;
    • які доглядають інвалідів, дітей-інвалідів, людей похилого віку або людей з психічними розладами, або людьми, які досягли 80-річного віку;
  • люди, які працюють соціальними працівниками та отримують за це зарплату;
  • студенти, які не проживають у гуртожитку та навчаються за денною чи дуальною формою у закладах середньої, професійної чи вищої освіти, можуть отримати допомогу;
  • є працездатна особа, яка в перші 6 місяців отримання виплат ВПО почала працювати або займатися бізнесом. При цьому його середньомісячний дохід не повинен перевищувати 3 прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Ці категорії ВПО, яким виплати було призначено вперше з 1 серпня 2023 року, зможуть отримувати допомогу ще 6 місяців.

Раніше ми писали, як ВПО оскаржити припинення допомоги. Кабмін пояснив алгоритм дій однієї категорії.

Також ми писали, що продовжити виплати ВПО можуть сім'ям у регіонах, де не працюють дитячі садки.

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