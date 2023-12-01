В Україні продовжать програму підтримки родин у прифронтових районах: які виплати

В Україні продовжать спільну з ЮНІСЕФ (Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй) програму грошової допомоги багатодітним сім'ям, які проживають у прифронтових районах. Виплати призначені для дорослих та дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів 1 грудня.

"Разом із ЮНІСЕФ ми продовжуємо програму підтримки українських родин", - розповів чиновник.

Глава уряду уточнив, що йдеться про виплати малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

"Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину", - заявив Шмигаль.

Також прем'єр висловив вдячність міжнародним партнерам України "за допомогу у реалізації цієї важливої програми".

Допомога українським сім'ям від ЮНІСЕФ

Після початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України ЮНІСЕФ розпочав у нашій країні масштабну програму гуманітарної підтримки "Спільно", яка забезпечує дітей та їхні сім'ї соціальними послугами та захистом.

У рамках програми пріоритетна грошова допомога від ЮНІСЕФ надається сім'ям, які виховують трьох і більше дітей, а також родинам, які виховують принаймні одну дитину з інвалідністю.

Нагадаємо, що ще влітку минулого року ЮНІСЕФ розширив допомогу громадянам України, що дозволило отримувати соціальні виплати всім сім'ям з дітьми, незалежно від регіону. До списку потрапили дві категорії родин українців.

Усі українські сім'ї, які виховують трьох та більше дітей віком до 18 років

Сім'ї, які мають хоча б одну дитину з інвалідністю до 18 років

Як подати заявку на грошову допомогу

Подати заявку на нарахування грошової допомоги від ЮНІСЕФ можна самостійно на сайті register.unicef.org - це єдиний сайт для оформлення допомоги. Сім'ям, які відповідають новим критеріям та вже раніше подавали заявку, знову реєструватися не потрібно. Їхні дані будуть розглянуті.