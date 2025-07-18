Семьи погибших в плену защитников получат 15 млн гривен: детали закона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, соответствующие изменения в Закон № 13168 "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" приняла Верховная Рада на заседании 16 июля.

Закон теперь четко определяет право на получение такой помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего в плену, независимо от причины наступления смерти. Вместе с этим эта норма не распространяется на тех, кто добровольно сдался в плен врагу.

Принятый закон также увеличил с трех месяцев до одного года срок, в течение которого могут быть осуществлены выплаты помощи в случае получения военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с военной службы, которое частично утратило трудоспособность вследствие указанных причин.

Как отметили в Минобороны, практика показала, что из-за длительного периода лечения и реабилитации и нахождением подразделения в районе боевых действий таким военнослужащим часто было невозможно вовремя получить все необходимые документы и реализовать свое право на денежную помощь.

Кроме того, принятый закон изменил порядок определения размера помощи при изменении группы инвалидности.

Отныне для определения размера выплаты при изменении группы инвалидности применяется прожиточный минимум, установленный законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором установлена новая группа инвалидности.

Ранее размер пособия в случае изменения группы (причинной связи) инвалидности определялся на дату первичного установления инвалидности.