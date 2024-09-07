Одноразова допомога у разі смерті військового: хто може отримати і які документи потрібні

Допомога у разі смерті військового у розмірі 15 млн гривень визначається відповідним законом. Отримати її можуть не тільки родичі, а і ті, хто перебував на його утриманні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський ТЦК та СП .

"Право на отримання допомоги у розмірі 15 млн грн регламентується Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", - розповіли в ТЦК.

Хто може отримати допомогу?

На виплати можуть розраховувати не лише члени сім'ї, але й особи, які перебували на його утриманні.

Членами родини військовослужбовців є:

дружина (чоловік);

діти;

батьки.

Звернутися за отриманням компенсації можна у строк три роки з моменту загибелі військовослужбовця.

Які документи потрібні

Необхідні документи та інші умови прописані у Наказі Міністерства оборони України №45 від 25 січня 2023 року "Про затвердження Порядку та умов призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану".

"Головний документ для отримання допомоги - це свідоцтво про смерть військовослужбовця. Воно видається відділом державної реєстрації актів цивільного стану громадян", - зазначають у ТЦК.

Днем виникнення права на отримання зазначеної допомоги є дата загибелі військовослужбовця, вказана у свідоцтві про смерть. Також на допомогу можна розраховувати у разі смерті військовослужбовця впродовж року від поранення (травми, контузії, каліцтва), пов’язаного з захистом Батьківщини, отриманого під час дії воєнного стану.

Як отримати допомогу?

Для отримання одноразової грошової допомоги необхідно звернутися до командира військової частини (особисто чи шляхом звернення до районного ТЦК та СП) з проханням надати:

Витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

Документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

Витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця;

Грошовий атестат із зазначенням інформації про виплату винагороди, передбаченої пунктом 1 постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 або витяг з наказу про виплату такої винагороди.

Після отримання цих документів необхідно звернутися до найближчого районного ТЦК та СП, додавши наступні документи:

Документ, що посвідчує особу;

Згода на обробку персональних даних (оформлюється у ТЦК та СП);

Копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім'я та по батькові та місце реєстрації;

Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Свідоцтво про смерть військовослужбовця;

Свідоцтво про народження загиблого (для виплати допомоги батькам);

Свідоцтво про шлюб (для виплати дружині);

Свідоцтво про народження дитини (для виплати дітям);

Для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) - документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця;

Для законних представників неповнолітніх дітей загиблого військовослужбовця - рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування;

Довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень - надається отримувачем допомоги віком 16 років та більше;

Заява про виплату одноразової грошової допомоги (оформлюється у ТЦК та СП за визначеною формою додатком №1 наказу МОУ №45 від 25 січня 2023 року).

"У районному ТЦК та СП завіряють копії всіх документів та передають їх до обласного ТЦК та СП для перевірки та складання попереднього висновку щодо можливості призначення допомоги з подальшим направленням на розгляд Комісії Міністерства оборони України через Департамент соціального забезпечення МОУ. Отримавши документи, Комісія має протягом 30 днів ухвалити рішення про призначення компенсації або про відмову у виплаті", - роз’яснив заступник начальника сектору соціальних виплат - начальник відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат Одеського обласного ТЦК та СП, підполковник Юрій Валянов.

Як виплачується допомога

Виплата допомоги здійснюється обласним ТЦК та СП на підставі наказу начальника не пізніше 5 робочих днів з дня надходження коштів для виплат допомоги шляхом перерахування грошей на рахунок у державному банку, зазначеному отримувачем допомоги у своїй заяві.

Варто зазначити, що виплати проводяться поетапно - на першому етапі 1/5 від призначеної суми одноразової грошової допомоги; а залишок невиплаченої суми допомоги (4/5 від призначеної суми) - щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.