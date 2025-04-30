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Родини загиблих добровольців отримуватимуть 15 млн гривень: Зеленський підписав закон

Середа 30 квітня 2025 15:58
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Родини загиблих добровольців отримуватимуть 15 млн гривень: Зеленський підписав закон Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зрівнює розмір державної допомоги родині загиблих добровольців із компенсацією для військовослужбовців. Тепер сума становить 15 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №12234.

Раніше родини цивільних добровольці, що загинули під час оборони України, отримували значно меншу допомогу - близько 1,86 млн гривень.

Закон ініційований Міністерством у справах ветеранів, передбачає, щоб усі, хто захищав країну, були рівно вшановані. Таким чином тепер родини загиблих добровольців отримуватимуть 15 млн гривень компенсації, як і сім'ї військовослужбовців.

Окрім того, для родин, які вже отримала менші суми, буде здійснено доплати.

Також законом визначено офіційну підставу для надання родинам загиблих добровольців статусу членів сім’ї захисника чи захисниці України. Нею стане спеціальна довідка про безпосередню участь у заходах оборони, яку видаватиме командир відповідного підрозділу Сил безпеки та оборони.

Виплати добровольцям

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що добровольці, які приєдналися до українського війська у віці 18-24 років, можуть отримати за певних обставин одноразову грошову винагороду - мільйон гривень. Йдеться про тих, хто розпочав службу до старту проєкту "Контракт 18-24".

Також у грудні минулого року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який гарантує пенсійні виплати на рівні з військовослужбовцями для добровольців, які на початку повномасштабного вторгнення стали на захист України, але не встигли оформитися до офіційних військових структур.

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