UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Родини загиблих під час війни журналістів отримуватимуть державну допомогу

Фото: Вікторія Рощина (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Уряд України розпочинає виплати у разі загибелі або поранення журналістів під час виконання ними професійних обов’язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

За її словами, відповідне рішення було ухвалене напередодні та передбачає надання одноразової державної допомоги через Держкомтелерадіо. 

Першу виплату вже здійснюють батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Програма фінансової підтримки передбачена у державному бюджеті на 2026 рік.

"Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правди, документував факти російських злочинів і втратив через це життя", - наголосила Свириденко.

Прем’єр-міністр також зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 21 журналіста під час виконання службових обов’язків, серед яких є як українські, так і іноземні медійники. Усі ці злочини, за її словами, мають отримати належну правову оцінку.

Загибель журналістів

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина загинула в російським полоні.

Лише 24 квітня цього року тіло загиблої журналістки повернули в Україну. За результатами експертизи на її тілі були виявлені численні ознаки катувань та жорстокого поводження.

2 серпня указом президента України Володимира Зеленського Рощину, яка загинула у російському полоні, було нагороджено орденом Свободи.

У Краматорську 23 жовтня через влучання російського дрона в цивільний автомобіль загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова (Грамова) та оператор Євген Кармазін. Важкі поранення отримав журналіст "Freedom" Олександр Количев.

Загалом з лютого 2022 року, з початку повномасштабної війни проти України, російські окупанти вбили 135 представників медіа - як українських, так і західних. Президент Зеленський назвав дії росіян цілеспрямованою кампанією залякування та вбивств тих, хто висвітлює правду про війну України проти російських окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні