Родини загиблих під час війни журналістів отримуватимуть державну допомогу

За її словами, відповідне рішення було ухвалене напередодні та передбачає надання одноразової державної допомоги через Держкомтелерадіо.

Першу виплату вже здійснюють батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Програма фінансової підтримки передбачена у державному бюджеті на 2026 рік.

"Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правди, документував факти російських злочинів і втратив через це життя", - наголосила Свириденко.

Прем’єр-міністр також зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 21 журналіста під час виконання службових обов’язків, серед яких є як українські, так і іноземні медійники. Усі ці злочини, за її словами, мають отримати належну правову оцінку.

Загибель журналістів

Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина загинула в російським полоні.

Лише 24 квітня цього року тіло загиблої журналістки повернули в Україну. За результатами експертизи на її тілі були виявлені численні ознаки катувань та жорстокого поводження.

2 серпня указом президента України Володимира Зеленського Рощину, яка загинула у російському полоні, було нагороджено орденом Свободи.