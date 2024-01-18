Для родини та вантажів: ТОП-5 найкращих мікроавтобусів на українському ринку

Мінівен сам по собі дуже зручний транспорт, і чимала доля українських родин залюбки мала б такий у своєму гаражі. Але висока ціна покупки і утримання значно звужує коло потенційних власників. Як таки потрапити в їх число?

Мінівени, про які ми сьогодні поговоримо, відрізняються від інших, більш дрібних фургончиків та “бусиків” своїм комерційним призначенням. З одного боку це значить, що ці машини розраховані на щоденну інтенсивну експлуатацію і відповідно, рідше потребують ремонту і обслуговування. А з іншого, всі їхні деталі, маючи великий запас ресурсу, коштують набагато дорожче, ніж деталі до звичайних сімейних автомобілів.

Але це не головний чинник, який треба брати до уваги при виборі вживаного мікроавтобуса – набагато гірше те, що практично всі вони продаються після сотень тисяч кілометрів інтенсивної експлуатації. Проте, винятки є, і про них ми поговоримо нижче.

Volkswagen Transporter T6

5 200 – 44 000 доларів

“Транспортер” останніх поколінь, починаючи з Т4-го, – класика цього сегменту. Машина раціональної конструкції, витривала, надійна і довговічна звісно, ми б радили обрати два передостанніх, п’яте та шосте покоління – як більш-менш доступні і при тому з найбільшою кількістю добре збережених екземплярів. В технічному плані 4, 5 та 6-те покоління ідентичні, а де в чому – однакові. Широка гама бензинових та дизельних двигунів на будь-який смак, від простенького дизелька на 84 к.с. до бензинового супермотора VR6 на 235 к.с. (лише на Т5-му). Одна з суттєвих відмінностей всіх “транспортерів” від однокласників – висока ремонтопридатність.

Машина має три варіанти виконання: власне Transporter T6 (вантажний і вантажопасажирський фургон), Сaravelle (пасажирський вен) і Multivan (з розкішним пасажирським салоном). У первинному вигляді машина передньоприводна, але є можливість обрати повноприводну модифікацію 4Motion, “механіку” чи “автомат”, коротку чи довгу базу, низький, середній та високий дах. Пам’ятайте, що заводських “Каравел” (і тим більше “Мультиванів”) в Україні насправді мізер, відрізнити підробку можна за незнімними задніми сидіннями.

Renault Trafic II

3 900 – 25 000 доларів

Більш доступний і теж популярний в усій Європі мікроавтобус продавався також як Opel Vivaro і Nissan Primastar, а в Британії ще й як Vauxhall Vivaro. Машина з виразним дизайном має стильний, “некомерційний” вигляд – на відміну від суто коробчастих форм багатьох конкурентів. Модель складали на двох європейських заводах, але принципової різниці в якості немає, тим більше, що ми говоримо про вживані машини с чималим пробігом. Існують заводські версії у вигляді “пасажира” (9 місць), вантажного і вантажно-пасажирського фургона, а також – шасі з кабіною. Для всіх брендів є вибір між двома розмірами колісної бази і висоти кузова. Моторна лінійка скромніша, ніж у “німця”, але в ній є три дизеля і один бензиновий агрегат. Трансмісія передньоприводна, коробка передач – механічна чи автоматична.

Mercedes Vito II

4 400 – 25 500 доларів

Одна з знакових моделей у сегменті, яка на відміну від інших, несе явний шарм преміальності. В найменшій мірі це стосується базової моделі покоління W639 – вантажної моделі Vito; та й взагалі, слід визнати, що в царині комерційних авто цей бренд котирується не так високо, як серед легковиків. Комфортабельний пасажирський варіант цього мінівена називається Viano. При двох розмірах колісної бази він має три варіанти довжини, двигунів чотири – дизелі і “бензинки”. Місць в салоні Viano від шести до восьми, в залежності від версії комплектації. Вагома ознака належності до когорти шанованих “класиків» – привод на задню вісь, а в цілому цей “Мерседес” доступний як з заднім, так і з повним приводом, коробка передач може бути як “механіка”, так і “автомат”.

Hyundai H1

3 000 – 23 300 доларів

Ще одна модель з класичним заднім приводом, не дуже популярна у нас, але цілком адекватна у порівнянні з більш поширеними однокласниками. Через доступну ціну цю модель часто купували безпосередньо в українських дилерів, а крім того, часто її купували для суто сімейних, не бізнесових потреб. Через це серед H1 частіше трапляються добре збережені екземпляри, причому здебільшого це машини у комфортабельних суто пасажирських версіях. Також можна обрати машину у вантажному чи вантажно-пасажирському виконанні, а ще – з повним приводом. В наш час модель присутня на ринку у трьох поколіннях, ми б радили придивитися до більш доступних першого і другого; вони відрізняються конструктивно (зокрема, ходовою частиною та кузовом), але з точки зору споживчих якостей в цілому варті одне одного. Двигуни здебільшого дизельні, причому можна знайти комплектацію з кондовим механічним впорскуванням, трансмісія – “механіка” та “автомат”.

Toyota Hiace

13 800 – 17 700 доларів

Якщо вам хочеться чогось незвичного на вигляд, але якісного і практичного, то “Тойота Хайейс” у п’ятому поколінні – ваш варіант. Автомобілів пропонується небагато, тому ви будете близькі до ексклюзиву. В принципі, існують версії з пасажирським, вантажним та вантажно-пасажирським плануванням кузову, але в Україні найбільше машин суто пасажирських. Автомобіль витривалий, безвідмовний і недорогий в утриманні. Апетит за теперішніми мірками нескромний, але бензиновий 2,7-літровий двигун добре працює на скрапленому пропан-бутані LPG. Через м’яку підвіску Hiace V не відрізняється керованістю, але для мінівена це не найголовніша якість. Суттєвий недолік – обмежена кількість цього покоління в Україні, тож можна очікувати затримок з постачанням запчастин.

Якщо коротко

Вдалий вибір вживаного комерційного автомобіля, як в жодному іншому випадку, залежить від стану конкретного екземпляра. Оскільки мінівени цього класу часто експлуатують інтенсивно, ризик натрапити на край зношений екземпляр дуже великий. Але майте на увазі й інше: такі машини зазвичай добре пристосовані до ремонтів. А значить, за певних умов не варто боятись підтоптаного екземпляра. Якщо в гарному стані головна і найдорожча частина машини – кузов, то решту систем можна буде відновлювати поступово, паралельно розпочавши експлуатацію автомобіля для своїх потреб.