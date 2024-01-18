Для семьи и грузов: ТОП-5 лучших микроавтобусов на украинском рынке

Минивэн сам по себе очень удобный транспорт, и немалая часть украинских семей охотно имела бы такой в своем гараже. Но высокая цена покупки и содержания значительно сужает круг потенциальных владельцев. Как все-таки попасть в их число?

Минивены, о которых мы сегодня поговорим, отличаются от других более мелких фургончиков и "бусиков" своим коммерческим назначением. С одной стороны, это значит, что эти машины рассчитаны на ежедневную интенсивную эксплуатацию и, соответственно, реже нуждаются в ремонте и обслуживании. А с другой, все их детали, имея большой запас ресурса, стоят гораздо дороже, чем детали к обычным семейным автомобилям.

Но это не главный фактор, который нужно учитывать при выборе подержанного микроавтобуса – гораздо хуже то, что практически все они продаются после сотен тысяч километров интенсивной эксплуатации. Однако исключения есть, и о них мы поговорим ниже.

Volkswagen Transporter T6

5 200 – 44 000 долларов

"Транспортер" последних поколений, начиная с Т4-го, – классика этого сегмента. Машина рациональной конструкции, выносливая, надежная и долговечная, конечно, мы бы советовали выбрать два предпоследних, пятое и шестое поколение – как более-менее доступные и при этом с наибольшим количеством хорошо сохранившихся экземпляров. В техническом плане 4, 5 и 6 поколения идентичны, а кое в чем - одинаковые. Широкая гамма бензиновых и дизельных двигателей на любой вкус от простенького дизелька на 84 л.с. до бензинового супермотора VR6 на 235 л.с. (увы, только на Т5-м).

Одно из существенных отличий всех "транспортеров" от одноклассников – высокая ремонтопригодность. Машина имеет три варианта исполнения: собственно Transporter T6 (грузовой и грузопассажирский фургон), Сaravelle (пассажирский вен) и Multivan (с роскошным пассажирским салоном). В первоначальном виде машина переднеприводная, но есть возможность выбрать полноприводную модификацию 4Motion, "механику" или "автомат", короткую или длинную базу, низкую, среднюю и высокую крышу. Помните, что заводских "Каравелл" (и тем более "Мультиванов") в Украине действительно мизер, b отличить подделку можно по несъемным задним сиденьями.

Renault Trafic II

3 900 – 25 000 долларов

Более доступный и тоже популярный по всей Европе микроавтобус продавался также как Opel Vivaro и Nissan Primastar, а в Британии еще и как Vauxhall Vivaro. Машина с выразительным дизайном имеет стильный, “некоммерческий” вид – в отличие от чисто коробчатых форм многих конкурентов. Модель собирали на двух европейских заводах, но принципиальной разницы в качестве нет, тем более, что мы говорим о подержанных машинах с немалым пробегом. Существуют заводские версии в виде "пассажира" (9 мест), грузового и грузопассажирского фургона, а также – шасси с кабиной. Для всех брендов есть выбор между двумя размерами колесной базы и высотой кузова. Моторная линейка скромнее, чем у "немца", но в ней есть три дизеля и один бензиновый агрегат. Трансмиссия переднеприводная, коробка передач – механическая или автоматическая.

Mercedes Vito II

4 400 – 25 500 долларов

Одна из знаковых моделей в сегменте, которая в отличие от других несет явный шарм премиальности. В меньшей степени это касается базовой модели поколения W639 – грузовой модели Vito; да и вообще, следует признать, что в сфере коммерческих авто этот бренд котируется не так высоко, как среди легковушек. Комфортабельный пассажирский вариант этого минивэна называется Viano. При двух размерах колесной базы он имеет три варианта длины, двигателей четыре – дизели и "бензинки". Мест в салоне Viano от шести до восьми, в зависимости от версии комплектации. Весомый признак принадлежности к когорте уважаемых "классиков" – привод на заднюю ось, а в целом этот "Мерседес" доступен как с задним, так и с полным приводом, коробка передач может быть как "механика", так и "автомат".

Hyundai H1

3 000 – 23 300 долларов

Еще одна модель с классическим задним приводом не очень популярна у нас, но вполне адекватна по сравнению с более распространенными одноклассниками. Из-за доступной цены эту модель часто покупали непосредственно у украинских дилеров, а кроме того часто ее выбирали для сугубо семейных, не бизнес-потребностей. Поэтому среди H1 чаще встречаются хорошо сохранившиеся экземпляры, причем в основном это машины в комфортабельных чисто пассажирских версиях. Также можно выбрать машину в грузовом или грузопассажирском исполнении, а еще – с полным приводом. В настоящее время модель присутствует на рынке в трех поколениях, мы бы советовали присмотреться к более доступным первому и второму; они отличаются конструктивно (в частности, ходовой частью и кузовом), но с точки зрения потребительских качеств в целом стоят друг друга. Двигатели в основном дизельные, причем можно найти комплектацию с кондовым механическим впрыском, трансмиссия – "механика" и "автомат".

Toyota Hiace

13 800 – 17 700 долларов

Если вам хочется чего-то необычного на вид, но качественного и практичного, то "Тойота Хайейс" в пятом поколении – ваш вариант. Автомобилей предлагается немного, поэтому вы будете близки к эксклюзиву. В принципе, существуют версии с пассажирской, грузовой и грузопассажирской планировкой кузова, но в Украине больше всего машин чисто пассажирских. Автомобиль вынослив, безотказен и недорог в содержании. Аппетит по нынешним меркам нескромный, но бензиновый 2,7-литровый двигатель хорошо работает на сжиженном пропан-бутане LPG. Из-за мягкой подвески Hiace V не отличается управляемостью, но для минивэна это не самое главное качество. Существенный недостаток – ограниченное количество этого поколения в Украине, так что можно ожидать задержек с поставкой запчастей.

Если коротко

Удачный выбор подержанного коммерческого автомобиля, как ни в каком другом случае, зависит от состояния конкретного экземпляра. Поскольку минивэны этого класса часто эксплуатируют интенсивно, риск наткнуться на крайне изношенный экземпляр очень велик. Но учтите и другое: такие машины обычно хорошо приспособлены к ремонтам. А значит, при определенных условиях не стоит бояться подтрепанного экземпляра. Если в хорошем состоянии главная и самая дорогая часть машины – кузов, то остальные системы можно будет восстанавливать постепенно, параллельно начав эксплуатацию автомобиля для своих нужд.