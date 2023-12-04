Авто з пробігом: ТОП-5 найкращих легких фургонів українського ринку

Парадокс, але у цього класу авто немає свого власного імені – при тому, що це один з найпоширеніших типів машин на наших вулицях. Давайте з’ясуємо, які з легких комерційних машин будуть найбільш раціональними в українських умовах.

“Високий універсал”, “пиріжок”, “розвізний фургон” – це все про клас автомобілів на легковому шасі, але із збільшеним кузовом і підвищеною вантажопідйомністю. Універсал – тому що на всі випадки життя, високий – тому що дах справді в людський зріст, ”пиріжок” – тому що в першу чергу це машина для дрібних товарів, фургон – тому що часто це дійсно фургон, ну а про “розвозку” ми вже сказали.

Особливості фургонів-“пиріжків”

Ці машини створені для комерційного використання, але основні агрегати в них – від звичайних сімейних моделей. З одного боку це добре, оскільки запчастини дешевші, ніж до більших комерційних бусів, а з іншого – погано, бо для інтенсивної експлуатації їхньої витривалості буває замало.

Цікавий момент: всі ці моделі мають суто вантажне та вантажно-пасажирське виконання. Друге доволі дороге, але в Україні таких не менше половини. Секрет простий – більшість з них колись народилися найдешевшими суцільнометалевими фургонами. І були дешево придбані вживаними за кордоном, дешево розмитнені в Україні і дешево переобладнані в “пасажирів” в одній з численних українських майстерень. Якість виконання зазвичай доволі висока, але при виборі треба слідкувати, щоб задні ремені безпеки та сидіння були правильно закріплені з точки зору пасивної безпеки.

Крім того, майже всі “пиріжки” мають не лише пасажирську модифікацію, а й подовжені версії. У них не лише видовжена корма, а й трохи збільшена вантажопідйомність. Пасажирські версії часто мають на вибір або 5-ти, або 7-місне виконання, причому більша пасажиромісткість необов’язково прив’язана до більш довгого кузову. У деяких моделей можна обирати кількість дверей, точніше, можуть бути відсутнім обидві задні чи одна ліва.

Renault Kangoo II (2007-2021 рр.)

$3 200 – 16 000

Дуже популярна у нас модель, яка дивним чином поєднує найважливіші для даного класу особливості – цінову доступність, невибагливість і довговічність. “Кенгу” другого покоління комплектувався дизельним мотором 1,5 л і бензиновим агрегатом 1,6 л, який добре співпрацює з ГБО. Супернадійністю машина не відрізняється, але більшість негараздів вирішується без особливих витрат.

Модель існує в електричній версії, і такі екземпляри теж потрапляють з Європи в Україну. Цікаво, що свого часу (2012 р.) в Україні офіційно продавався “Кенгу” під брендом… Mercedes-Benz. Модель Citan, не маючи принципових відмінностей від французького прототипу, адресувалася тим підприємствам, що з представницьких міркувань не можуть собі дозволити експлуатацію автомобіля марки Renault.

Fiat Doblo I (2000–2010 рр.)

$2 700 – 8 500

Ще один з дешевих варіантів отримати багатоцільовий автомобіль, головна фішка якого – простота. І двигуни, і ходова частина, і коробка передач тут не мають складних систем і вузлів: найдешевший 8-клапаний бензиновий атмосферник і задня балка на ресорах. Зворотній бік цієї архаїчності – така собі динаміка і підвищена увага до герметичності двигуна і коробки передач. Більш просунуті мотори 16V теж є, на декілька моделей бензинових двигунів можна поставити газ, у тому числі це робилося і на офіційних дилерських СТО. Вибір дизелів непоганий, два мотори 1,3 л і 1,9 л мають сумарно 8 варіантів потужності. Цікавий нюанс: у “Фіата” є повнопривідна версія Adventure; вона малопоширена, але іноді потрапляє до нас з-за кордону. Хоча, якщо чесно, модифікації 4x4 зустрічаються й в інших “пиріжків”.

Opel Combo C (2001–2011 рр.)

$2 600 – 6 900

На відміну від інших машин у нашій добірці, Combo другого покоління (саме так, С частіше відносять до другої генерації) побудований на платформі невеликого автомобіля В-класу – Opel Corsa. Як не дивно, це не відбивається якось особливо ані на витривалості його ходової, ані на місткості чи на гамі силових агрегатів – моторів багато, вони достатньо потужні і на мають характерних проблем. Машина з бензиновим мотором 1,4 л і дизелем 1,7 л офіційно продавалася в Україні, на ці екземпляри варто звернути увагу, адже історію їхньої експлуатації часто простіше відслідкувати, та й реальні пробіги в “українських” машин зазвичай менше.

Volkswagen Caddy III (2003-2021 рр.)

$4 000 – 25 000

Найбільш шанована машина в когорті високих універсалів, і відповідно найбільш дорога. В технічному плані третє покоління “Кеді” складається з двох, як кажуть європейці, фаз випуску, дуже відмінних зовні. Крім суто іміджевих, брендових особливостей модель має чимало дійсно корисних переваг. Зокрема, широка гама двигунів може задовільнити найприскіпливішого користувача: тут і кондові дизелі-атмосферники, і “невбиваємі” насос-форсуночні дизелі, і надсучасні дизелі Common Rail, і півдюжини бензинових агрегатів. Найпотужніші і найсвіжіші версії Volkswagen Caddy комплектуються, уявіть собі, преселективним “роботом” DSG, який допомагає перетворити комерційний автомобільчик на стритрейсерський болід. З приємного можна назвати багате оздоблення салонів дорогих комплектацій, у тому числі м’яке, мало не легкове торпедо. Позитивний і важливий для активних експлуатантів момент – незрівняна доступність запчастин різної якості і ціни.

Ford Transit Connect/Tourneo Connect (2002-2013 рр.)

$3 100 – 10 000

Недорогий, але багато в чому цікавий автомобіль, чимало яких свого часу було продано в нашій країні через офіціальну мережу Ford. Машина має особливий козир – паспортну вантажопідйомність 825 – 900 кг, при тому що інші моделі в нашому рейтингу мають порядку 600 – 750 кг. Ще одна особливість “Фордика” у наявністі в гамі модифікацій не лише довгої і короткої версій, а й низької та високої. Вантажний відсік один з найбільших, причому свого часу машина рекламувалася як така, що вміщує в себе дві стандартні європалети. Вибір двигунів не такий щоб великий, 1,8-літрові дизелі і “бензинки”, при чому досвідчені користувачі радять обирати дизель. Щоб не плутатися в назвах, майте на увазі, що в оригіналі Transit Connect – це вантажна модифікація, а Tourneo Connect – пасажирська. Але продавці на нашому вторинному ринку влаштували у цьому питанні певну плутанину.

Якщо коротко

Вибір подібного автомобіля – особливий процес. Асортимент величезний як за моделями і комплектаціями, так і за станом екземплярів. Тому перш за все, треба чітко уявляти, що вам потрібно: витривалий візок для транспортування будь-яких вантажів в режимі 24/7, охайне сімейне авто з широким функціоналом, чи, можливо, щось посередині. Тож спочатку добре обміркуйте, який передбачається режим експлуатації та які фінанси ви зможете виділяти на утримання. І разом з грошима готуйте час на оглядини – вибір “пиріжка” простим не буде.