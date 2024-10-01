Буданов доповів Зеленському про наміри росіян до кінця року

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Зокрема, йшлося про наміри російських військ до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Деталей розмови з Будановим президент не розкрив.

"Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", - написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський також заслухав доповідь військового командування України. Вона стосувалась ситуації на фронті.

На доповіді були присутні міністр оборони Рустем Умєров, головком Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

Було обговорено поточну ситуацію на фронті в Україні, а також підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 12 жовтня під головуванням президента США Джо Байдена.

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