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Родинам в регіонах, де не працюють дитсадки, можуть продовжити виплати ВПО

Вівторок 14 листопада 2023 14:20
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Родинам в регіонах, де не працюють дитсадки, можуть продовжити виплати ВПО Фото: родинам в регіонах, де не працюють дитсадки, можуть продовжити виплати ВПО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Виплати ВПО родинам із малолітніми дітьми у регіонах, де не працюють дитсадки можуть продовжити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"На гарячі лінії Мінреінтеграції телефонують жінки-ВПО з малолітніми дітьми, які мешкають у регіонах, де не працюють дитячі садочки. Жінки пояснюють, що у зв’язку з цим не можуть вийти на роботу", - розповіла віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Йдеться про щомісячну держдопомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Питання продовження виплат порушувалось під час засідання Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО.

Допомогу можуть продовжити ще на один шестимісячний період, якщо у родині є:

  • діти з інвалідністю;
  • особи, які доглядають за особою з інвалідністю;
  • особи пенсійного віку;
  • особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;
  • якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

"Зокрема, я пропоную продовжити такі виплати родинам переселенців із малолітніми дітьми у регіонах, де не працюють дитячі садочки. Маємо підтримати наших людей, які потрапили у складні життєві обставини внаслідок збройної агресії", - зазначила Верещук.

Виплати переселенцям в Україні

Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, Україна запровадила допомогу для тих цивільних, які були вимушені залишити свої домівки та виїхати в більш безпечні райони.

З 1 листопада в застосунку "Дія" буде тимчасово недоступною послуга "Допомога для ВПО".

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