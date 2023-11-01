ua en ru
Ср, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У "Дїї" послуга для ВПО стане тимчасово недоступною: в Мінцифрі назвали причину

Україна, Середа 01 листопада 2023 14:38
UA EN RU
У "Дїї" послуга для ВПО стане тимчасово недоступною: в Мінцифрі назвали причину Фото: у "Дії" послуга для ВПО стане тимчасово недоступною (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

З 1 листопада в застосунку "Дія" буде тимчасово недоступною послуга "Допомога для ВПО". Причина - оновлення сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.

На даний момент відомство спільно з Мінсоцполітики проводять роботи з оновлення послуги для допомоги ВПО.

Тож якщо вам необхідно отримати довідку ВПО чи оформити допомогу, поки сервіс у "Дії" не працює, зможете зробити це офлайн.

Зміни для ВПО

Нагадаємо, що українців, які отримують матеріальну допомогу за статусом ВПО чи претендують на державні грошові виплати, чекають планові зміни.

Зокрема, подати заяву можна буде одразу на всю родину: дітей, чоловіка чи дружину. Також виплати отримуватимуть діти ВПО, які народилися після переїзду сімʼї. Крім того, очікується зміна умов виплат:

"Фокус буде на громадянах, які перебувають у складних обставинах", - підкреслюють в Мінцифрі.

Відомство нагадує, що всі необхідні документи для оформлення довідки ВПО можна оформити в режимі "офлайн". При цьому дві послуги для ВПО - зміна фактичного місця проживання та скасування статусу ВПО - працюватимуть, як раніше.

Нагадаємо,16 жовтня у додатку "Дія" почалось бета-тестування сервісу онлайн послугу з перереєстрації автомобілів. Тоді в Мінцифрі зазначив, що нова "революційна" послуга в майбутньому дозволить громадянам здійснювати продаж та купівлю машин "всього в кілька кліків".

Раніше у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ пояснили, коли виникає необхідність провести повторну реєстрацію авто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
виплати послуги Внутрішньо переміщені особи Дия
NEWS
На лівобережжі Херсонської області є три плацдарми для ЗСУ: експерт назвав їх
На лівобережжі Херсонської області є три плацдарми для ЗСУ: експерт назвав їх
DAILY
Авдіївка будь-якою ціною? Навіщо росіянам це місто та що відбувається у Херсонській області
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка будь-якою ціною? Навіщо росіянам це місто та що відбувається у Херсонській області