ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Семьям в регионах, где не работают детсады, могут продолжить выплаты ВПЛ

Вторник 14 ноября 2023 14:20
UA EN RU
Семьям в регионах, где не работают детсады, могут продолжить выплаты ВПЛ Фото: семьям в регионах, где не работают детсады, могут продолжить выплаты ВПЛ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Выплаты ВПЛ семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детсады, могут продолжить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

"На горячие линии Минреинтеграции звонят женщины-ВПЛ с малолетними детьми, которые живут в регионах, где не работают детские сады. Женщины объясняют, что в связи с этим не могут выйти на работу", - рассказала вице-премьер Ирина Верещук.

Речь идет о ежемесячной госпомощи на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных внутренне перемещенных лиц.

Вопрос продолжения выплат поднимался во время заседания Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ.

Помощь могут продлить еще на один шестимесячный период, если в семье есть:

  • дети с инвалидностью;
  • лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;
  • лица пенсионного возраста;
  • лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • несовершеннолетние и малолетние дети, которые прибыли без сопровождения законного представителя;
  • если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

"В частности, я предлагаю продолжить такие выплаты семьям переселенцев с малолетними детьми в регионах, где не работают детские сады. Должны поддержать наших людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии", - отметила Верещук.

Выплаты переселенцам в Украине

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина ввела помощь для тех гражданских, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать в более безопасные районы.

С 1 ноября в приложении "Действие" будет временно недоступна услуга "Помощь для ВПЛ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Внутренне перемещенные лица
NEWS
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом