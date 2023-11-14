Семьям в регионах, где не работают детсады, могут продолжить выплаты ВПЛ

Выплаты ВПЛ семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детсады, могут продолжить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию .

"На горячие линии Минреинтеграции звонят женщины-ВПЛ с малолетними детьми, которые живут в регионах, где не работают детские сады. Женщины объясняют, что в связи с этим не могут выйти на работу", - рассказала вице-премьер Ирина Верещук.

Речь идет о ежемесячной госпомощи на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных внутренне перемещенных лиц.

Вопрос продолжения выплат поднимался во время заседания Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ.

Помощь могут продлить еще на один шестимесячный период, если в семье есть:

дети с инвалидностью;

лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;

лица пенсионного возраста;

лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

несовершеннолетние и малолетние дети, которые прибыли без сопровождения законного представителя;

если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

"В частности, я предлагаю продолжить такие выплаты семьям переселенцев с малолетними детьми в регионах, где не работают детские сады. Должны поддержать наших людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии", - отметила Верещук.

Выплаты переселенцам в Украине

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина ввела помощь для тех гражданских, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать в более безопасные районы.

С 1 ноября в приложении "Действие" будет временно недоступна услуга "Помощь для ВПЛ".