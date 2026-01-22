Семья Трампа за год заработала 1,4 млрд долларов на крипте: какое состояние теперь у президента
Семья президента США Дональда Трампа все активнее зарабатывает на криптовалютах, и уже около пятой части ее состояния связаны с цифровыми активами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По оценкам агентства, совокупный капитал семьи Трампа составляет около 6,8 млрд долларов, из которых примерно 1,4 млрд долларов приходится на криптовалютные проекты. Это самая большая доля цифровых активов в структуре семейного богатства Трампов за все время.
Рост криптовалютной составляющей обеспечили несколько проектов, связанных с семьей президента США. Среди них - World Liberty Financial, децентрализованная финансовая платформа с собственным токеном, а также American Bitcoin Corp, компания по майнингу биткоина. Кроме этого, часть доходов принесли мемкоины и другие цифровые токены, ассоциированные с именем Трампа.
Bloomberg отмечает, что такое смещение в сторону криптовалют свидетельствует об изменении инвестиционной стратегии семьи - от традиционной недвижимости, лицензионных сделок и брендинга к высокорисковым цифровым активам.
В то же время общий объем состояния семьи остается относительно стабильным. Рост доходов от криптовалют частично компенсировал потери в других направлениях бизнеса, в частности падение рыночной стоимости Trump Media & Technology Group, материнской компании соцсети Truth Social.
Напомним, в прошлом году состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 500 млн долларов из-за введенных им пошлин, которые привели к падению мировых рынков. Капитал американского лидера за неделю снизился с 4,7 до 4,2 млрд долларов.