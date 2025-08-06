Родина буде в захваті: рецепт пряної овочевої закуски на зиму
У сезоні щедрих врожаїв саме час подбати про зимові запаси. Щоб зберегти смак літа у банці приготуйте смачну болгарську лютеницю. Ця ароматна страва стала улюбленцем багатьох господинь за її насичений смак, універсальність і користь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал екс-судді шоу "МастерШеф" і кулінарного експертка Тетяни Літвінової.
Пряна болгарська лютениця: простий рецепт
Інгредієнти:
- баклажани - 1 кг
- перець болгарський - 1 кг
- томати - 1,5 кг
- морква - 300 г
- зубчики часнику - 8 шт.
- червоний перець чилі - 1 шт.
- петрушка пучок - 1 шт.
- кінза пучок - 1 шт.
- оцет 9% - 2 ч.л
- паприка мелена - 1 ч.л
- перець червоний гострий сушений - 1 ч.л
- олія - 50 мл
- сіль та цукор - 2 ст.л
Спосіб приготування
Перець і баклажани потрібно помити, покласти на деко, застелене пергаментом, і запікайте при 200°C близько 20-25 хвилин.
Приготування болгарської лютениці (фото: кадр з відео)
Далі помідори наріжте навхрест, занурте в окріп, потім в холодну воду і почисть. Розріж навпіл, виріжте серцевини і подрібніть у блендері.
З гострого перцю видаліть насіння та наріж маленькими шматочками. Часник очистіть і подрібніть з перцем у блендері.
Приготування болгарської лютениці (фото: кадр з відео)
Томати покладіть у сковорідку і тушкуй на невеликому вогні 10 хвилин. Додайте натерту на дрібній терці або подріблену у блендері моркву, часникову масу і тушкуй ще 20 хвилин.
Приготування болгарської лютениці (фото: кадр з відео)
Перець і баклажани вийміть з духовки, очистіть та дрібно подрібніть разом з зеленню. Разом у каструлі з’єднайте помідорну масу, баклажани, перець, сіль, цукор, спеції, оцет, олію і ретельно перемішайте. Дай покипіти масі 5 хвилин та додайте зелень.
Болгарська лютениця (фото: кадр з відео)
Лютеницю розкладіть в стерилізовані банки та закрийте.
Болгарська лютениця (фото: кадр з відео)
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