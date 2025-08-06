Семья будет в восторге: рецепт пряной овощной закуски на зиму

В сезоне щедрых урожаев самое время позаботиться о зимних запасах. Чтобы сохранить вкус лета в банке приготовьте вкусную болгарскую лютеницу. Это ароматное блюдо стало любимцем многих хозяек за его насыщенный вкус, универсальность и пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube -канал экс-судьи шоу "МастерШеф" и кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой.

Пряная болгарская лютеница: простой рецепт

Ингредиенты:

баклажаны - 1 кг

перец болгарский - 1 кг

томаты - 1,5 кг

морковь - 300 г

зубчики чеснока - 8 шт.

красный перец чили - 1 шт.

петрушка пучок - 1 шт.

кинза пучок - 1 шт.

уксус 9% - 2 ч.л

паприка молотая - 1 ч.л

перец красный острый сушеный - 1 ч.л

масло - 50 мл

соль и сахар - 2 ст.л

Способ приготовления

Перец и баклажаны нужно помыть, положить на противень, застеленный пергаментом, и запекать при 200°C около 20-25 минут.

Приготовление болгарской лютеницы (фото: кадр из видео)

Далее помидоры нарежьте накрест, окуните в кипяток, затем в холодную воду и почистите. Разрежьте пополам, вырежьте сердцевины и измельчите в блендере.

Из острого перца удалите семена и нарежь маленькими кусочками. Чеснок очистите и измельчите с перцем в блендере.

Приготовление болгарской лютеницы (фото: кадр из видео)

Томаты положите в сковородку и тушите на небольшом огне 10 минут. Добавьте натертую на мелкой терке или измельченную в блендере морковь, чесночную массу и тушите еще 20 минут.

Приготовление болгарской лютеницы (фото: кадр из видео)

Перец и баклажаны выньте из духовки, очистите и мелко измельчите вместе с зеленью. Вместе в кастрюле соедините помидорную массу, баклажаны, перец, соль, сахар, специи, уксус, масло и тщательно перемешайте. Дай покипеть массе 5 минут и добавьте зелень.

Болгарская лютеница (фото: кадр из видео)

Лютеницу разложите в стерилизованные банки и закройте.

Болгарская лютеница (фото: кадр из видео)