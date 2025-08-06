Семья будет в восторге: рецепт пряной овощной закуски на зиму
В сезоне щедрых урожаев самое время позаботиться о зимних запасах. Чтобы сохранить вкус лета в банке приготовьте вкусную болгарскую лютеницу. Это ароматное блюдо стало любимцем многих хозяек за его насыщенный вкус, универсальность и пользу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал экс-судьи шоу "МастерШеф" и кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой.
Пряная болгарская лютеница: простой рецепт
Ингредиенты:
- баклажаны - 1 кг
- перец болгарский - 1 кг
- томаты - 1,5 кг
- морковь - 300 г
- зубчики чеснока - 8 шт.
- красный перец чили - 1 шт.
- петрушка пучок - 1 шт.
- кинза пучок - 1 шт.
- уксус 9% - 2 ч.л
- паприка молотая - 1 ч.л
- перец красный острый сушеный - 1 ч.л
- масло - 50 мл
- соль и сахар - 2 ст.л
Способ приготовления
Перец и баклажаны нужно помыть, положить на противень, застеленный пергаментом, и запекать при 200°C около 20-25 минут.
Приготовление болгарской лютеницы (фото: кадр из видео)
Далее помидоры нарежьте накрест, окуните в кипяток, затем в холодную воду и почистите. Разрежьте пополам, вырежьте сердцевины и измельчите в блендере.
Из острого перца удалите семена и нарежь маленькими кусочками. Чеснок очистите и измельчите с перцем в блендере.
Приготовление болгарской лютеницы (фото: кадр из видео)
Томаты положите в сковородку и тушите на небольшом огне 10 минут. Добавьте натертую на мелкой терке или измельченную в блендере морковь, чесночную массу и тушите еще 20 минут.
Приготовление болгарской лютеницы (фото: кадр из видео)
Перец и баклажаны выньте из духовки, очистите и мелко измельчите вместе с зеленью. Вместе в кастрюле соедините помидорную массу, баклажаны, перец, соль, сахар, специи, уксус, масло и тщательно перемешайте. Дай покипеть массе 5 минут и добавьте зелень.
Болгарская лютеница (фото: кадр из видео)
Лютеницу разложите в стерилизованные банки и закройте.
Болгарская лютеница (фото: кадр из видео)
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