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Семья будет в восторге: рецепт пряной овощной закуски на зиму

Среда 06 августа 2025 15:53
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Семья будет в восторге: рецепт пряной овощной закуски на зиму Рецепт вкусной болгарской лютеницы на зиму (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В сезоне щедрых урожаев самое время позаботиться о зимних запасах. Чтобы сохранить вкус лета в банке приготовьте вкусную болгарскую лютеницу. Это ароматное блюдо стало любимцем многих хозяек за его насыщенный вкус, универсальность и пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал экс-судьи шоу "МастерШеф" и кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой.

Пряная болгарская лютеница: простой рецепт

Ингредиенты:

  • баклажаны - 1 кг
  • перец болгарский - 1 кг
  • томаты - 1,5 кг
  • морковь - 300 г
  • зубчики чеснока - 8 шт.
  • красный перец чили - 1 шт.
  • петрушка пучок - 1 шт.
  • кинза пучок - 1 шт.
  • уксус 9% - 2 ч.л
  • паприка молотая - 1 ч.л
  • перец красный острый сушеный - 1 ч.л
  • масло - 50 мл
  • соль и сахар - 2 ст.л

Способ приготовления

Перец и баклажаны нужно помыть, положить на противень, застеленный пергаментом, и запекать при 200°C около 20-25 минут.

Семья будет в восторге: рецепт пряной овощной закуски на зимуПриготовление болгарской лютеницы (фото: кадр из видео)

Далее помидоры нарежьте накрест, окуните в кипяток, затем в холодную воду и почистите. Разрежьте пополам, вырежьте сердцевины и измельчите в блендере.

Из острого перца удалите семена и нарежь маленькими кусочками. Чеснок очистите и измельчите с перцем в блендере.

Семья будет в восторге: рецепт пряной овощной закуски на зимуПриготовление болгарской лютеницы (фото: кадр из видео)

Томаты положите в сковородку и тушите на небольшом огне 10 минут. Добавьте натертую на мелкой терке или измельченную в блендере морковь, чесночную массу и тушите еще 20 минут.

Семья будет в восторге: рецепт пряной овощной закуски на зимуСемья будет в восторге: рецепт пряной овощной закуски на зимуПриготовление болгарской лютеницы (фото: кадр из видео)

Перец и баклажаны выньте из духовки, очистите и мелко измельчите вместе с зеленью. Вместе в кастрюле соедините помидорную массу, баклажаны, перец, соль, сахар, специи, уксус, масло и тщательно перемешайте. Дай покипеть массе 5 минут и добавьте зелень.

Семья будет в восторге: рецепт пряной овощной закуски на зимуБолгарская лютеница (фото: кадр из видео)

Лютеницу разложите в стерилизованные банки и закройте.

Семья будет в восторге: рецепт пряной овощной закуски на зиму

Семья будет в восторге: рецепт пряной овощной закуски на зимуБолгарская лютеница (фото: кадр из видео)

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