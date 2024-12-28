Родственников Асада задержали в аэропорту Бейрута, - AP

Жену и дочь одного из двоюродных братьев бывшего сирийского диктатора Башара Асада задержали в Ливане. Их арестовали в аэропорту Бейрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечают источники издания в правоохранительных органах Ливана, речь идет о жене Дураида Асада - сына бывшего вице-президента Сирии Рифаата Асада, дяди Башара Асада - Рашу Хазем, и их дочери Шамс. Их незаконно вывезли в Ливан, а оттуда они должны были лететь в Египет по поддельным паспортам.

По данным AP, Рифаат вылетел накануне со своим настоящим паспортом.

Отмечается, что брат отца Башара Хафеза Асада, Рифаат Асад, возглавлял артиллерийское подразделение, которое обстреляло город Хама и убило тысячи людей. Его называют "Мясник Хамы".

В марте 2024 года прокуратура Швейцарии выдвинула Рифаату обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности более четырех десятилетий назад.