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Родственников Асада задержали в аэропорту Бейрута, - AP

Бейрут, Суббота 28 декабря 2024 13:56
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Родственников Асада задержали в аэропорту Бейрута, - AP Фото: Башар Асад (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жену и дочь одного из двоюродных братьев бывшего сирийского диктатора Башара Асада задержали в Ливане. Их арестовали в аэропорту Бейрута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечают источники издания в правоохранительных органах Ливана, речь идет о жене Дураида Асада - сына бывшего вице-президента Сирии Рифаата Асада, дяди Башара Асада - Рашу Хазем, и их дочери Шамс. Их незаконно вывезли в Ливан, а оттуда они должны были лететь в Египет по поддельным паспортам.

По данным AP, Рифаат вылетел накануне со своим настоящим паспортом.

Отмечается, что брат отца Башара Хафеза Асада, Рифаат Асад, возглавлял артиллерийское подразделение, которое обстреляло город Хама и убило тысячи людей. Его называют "Мясник Хамы".

В марте 2024 года прокуратура Швейцарии выдвинула Рифаату обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности более четырех десятилетий назад.

Падение режима Асада

Несколько недель назад повстанцы свергли режим диктатора Башара Асада в Сирии. Сам Башар Асад бежал в Россию. Москва заявила, что якобы диктатор добровольно передал власть.

Россия на фоне событий в Сирии выводит свои корабли с морских баз, а также перебрасывает остатки вооружения с баз, в том числе и на территории Ливана.

В Украине не исключают восстановления дипломатических отношений с новым правительством Сирии. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила в Сирию 500 тонн пшеничной муки.

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